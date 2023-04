Domenica 16 aprile 2023, alle ore 15, scendono in campo Torino e Sassuolo, per la trentesima giornata del campionato di calcio italiano di Serie A. Torino-Salernitana, pronostico, quote e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Lo stato di forma delle squadre

Il Torino arriva a questa partita casalinga contro il Sassuolo, undicesimo in classifica con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ed è reduce da un solo punto conquistato nelle ultime tre partite di calcio giocato in Serie A giocate.

La Salernitana arriva in Piemonte con 29 punti in classifica, con un vantaggio di 7 punti sulla zona retrocessione ora occupata dal Verona. Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 5 pareggio, l’ultimo in casa contro l’Inter per 1 a 1.

Le probabili formazioni di Torino-Salernitana

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Allenatore: Paulo Sousa

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria casalinga del Torino. Segno 1 bancato a quota 1.73 su Sisal e a quota 1.75 su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 3.50, mentre la vittoria in trasferta della Salernitana bancata a quota 5.20.

Pronostico Torino-Salernitana

Il Torino non ha molto da chiedere a questo campionato, mentre la Salerinata deve continuare a fare punti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe le squadre. Pronostico 1X