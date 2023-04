Pronostici Napoli-Milan 18 aprile 2023. Grande attesa per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, il derby italiano tra Napoli e Milan che si sposta allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo l’1-0 di San Siro per i rossoneri.

Pronostici Napoli-Milan 18 aprile 2023: lo stato di forma e le statistiche

Napoli-Milan tornano in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo l’andata vinta 1-0 dai rossoneri a San Siro con rete di Ismael Bennacer, un risultato che concede agli uomini di Pioli la possibilità di centrare la semifinale con due risultati su tre.

I partenopei vorranno vendicarsi anche per il poker subito in Serie A lo scorso 2 aprile, con Spalletti che recupera finalmente Osimhen, assente negli ultimi due confronti con il Milan, ma non potrà contare su due titolarissimi come Kim Min-jae e Anguissa, entrambi squalificati.

STATISTICHE

-Il Napoli ha già perso due volte contro il Milan ad aprile: 4-0 in Serie A al Maradona e 1-0 a San Siro nel match di andata di questo confronto. Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Napoli, tutte in Serie A.

-Il Napoli non perde da 12 partite interne (9V, 3N) di Champions League, ovvero dalla sconfitta per 4-2 contro il Man City, nel novembre 2017. I partenopei hanno vinto quattro gare casalinghe in questa stagione, segnando almeno tre gol in ognuna di queste.

-Il Milan non ha subito gol nelle ultime cinque partite di Champions League: si tratta della serie più lunga per una squadra, dal Manchester City nel 2020-21 (sette di fila).

-Il Napoli è stato eliminato nelle ultime 10 sfide a eliminazione diretta in competizioni europee UEFA dopo aver perso la gara di andata.

Pronostici Napoli-Milan 18 aprile 2023: Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli

ARBITRO – Szymon MARCINIAK (Polonia)

SQUALIFICATI – Kim Min-jae, Anguissa

DIFFIDATI – Juan Jesus, Politano, Rrahmani; Ballo-Tourè, Calabria, Krunic, Tomori, Tonali

Quote e free pick Napoli-Milan

Pronostico: NAPOLI @1.75

Il Milan finora è stata una vera e propria bestia nera per il Napoli che sembra un pò in calo, ma l’effetto del Diego Armando Maradona, e il rientro di Osimhen, aiuteranno la squadra di Spalletti.