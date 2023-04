Pronostico Chelsea-Real Madrid 18 aprile 2023. A Stamford Bridge il ritorno dei quarti di finale di Champions League con la squadra di Carlo Ancelotti, campione in carica, che è nettamente favorita dopo il risultato dell’andata.

Pronostico Chelsea-Real Madrid 18 aprile 2023: lo stato di forma e le statistiche

Allo Stamford Bridge in palio un posto in semifinale di Champions League tra Chelsea-Real Madrid. I campioni in carica spagnoli sono favoriti dopo la vittoria interna con le reti di Benzema e Asensio.

Ai Blues servirà l’impresa martedì a Londra contro la squadra di Ancelotti, mentre dal ritorno di Lampard in panchina, il Chelsea collezionato tre sconfitte su tre gare e la squadra sembra alla deriva.

STATISTICHE

-Il Chelsea ha perso due delle ultime tre gare disputate in competizioni europee contro il Real Madrid (1V), entrambe nei quarti di finale di Champions League nelle ultime due stagioni.

-Il Chelsea ha perso 0-2 contro il Real Madrid nella gara di andata di questi quarti di finale – i Blues, tuttavia, hanno passato il turno in cinque degli ultimi sette turni a eliminazione diretta in Champions League in cui hanno disputato l’andata in trasferta, riuscendoci anche nelle due occasioni in cui si trovavano in svantaggio di due reti (vs Napoli nel 2011/12 e PSG nel 2013/14).

-Il Real Madrid ha passato il turno in Champions League in 18 delle 19 occasioni in cui ha vinto la gara di andata con due o più gol di scarto.

-Ciascuno degli ultimi 11 gol di Karim Benzema in Champions League è arrivato contro squadre inglesi, mentre gli ultimi 14 sono stati realizzati tutti in gare ad eliminazione diretta.

Pronostico Chelsea-Real Madrid 18 aprile 2023: Probabili Formazioni

CHELSEA (4-3-3) – Kepa; James, Fofana, T.Silva, Cucurella; Kante, E. Fernandez, Kovacic; Joao Felix, Havertz, Mudryk. All.: Lampard

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Ancelotti

ARBITRO – Daniele ORSATO (Italia)

SQUALIFICATI – Chilwell

DIFFIDATI – James, Koulibaly, T.Silva, Kovacic, Gallagher, Kepa, E.Fernandez; Carvajal

Quote e Free Pick Chelsea-Real Madrid

Pronostico: NO BET