Pronostici Champions League: Bayern Monaco-Manchester City, ritorno dei quarti di finale del 19/04/2023

Pronostico Bayern Monaco-Manchester City 19 aprile 2023. Missione quasi impossibile per il Bayern che deve ribaltare lo 0-3 subito all’andata in Inghilterra, contro un City che va come un treno. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le migliori scommesse sul ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Pronostico Bayern Monaco-Manchester City 19 aprile 2023: lo stato di forma

Il risultato dell’andata in Inghilterra parla chiaro, 3-0 per gli uomini di Guardiola, grandi favoriti per la vittoria finale della UEFA Champions League 2022-23, ma c’è ancora da giocare il ritorno di Bayern Monaco-Manchester City all’Allianz Arena.

Il City è una macchina da guerra con 10 vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra campionato, coppa di lega inglese ma anche Champions League. In queste 10 partite i Citizens hanno segnato 37 reti (3.7 a partita!). Il Bayern invece ha perso all’andata ed è stato fermato sul 1-1 anche in campionato, nell’ultimo turno giocato in casa contro l’Hoffenheim, per una Bundesliga combattutissima col Borussia.

Pronostico Bayern Monaco-Manchester City 19 aprile 2023: Probabili Formazioni

Qualche novità in casa Bayern Monaco e qualche dubbio in seguito alla vicenda Sané-Mané che ha tenuto banco dopo la trasferta di Manchester. Contro il Leicester, il City di Guardiola non ha fatto turnover, assicurandosi i tre punti in Premier League e anche nel ritorno di Champions la formazione potrebbe essere uguale a quella dell’andata.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Gnabry. Allenatore: Thomas Tuchel.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké; Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Quote e free pick su Bayern Monaco-Manchester City

Pronostico: OVER 2,5 GOL @1.53

Over all’andata a in 6 degli ultimi 9 scontri diretti tra queste formazioni che hanno un grande potenziale in attacco. Inoltre il Bayern è chiamato a spingere e a rischiare per rimontare lo 0-3, anche a costo di scoprire il fianco alle letali ripartente del City.