Pronostico Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League del 19 aprile 2023

Pronostico Inter-Benfica 19 aprile 2023. I nerazzurri sono in un momento delicato, ma ripartono dal 2-0 dell’andata in Portogallo, quindi hanno un buon tesoretto da gestire in vista del ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Pronostico Inter-Benfica 19 aprile 2023: lo stato di forma delle squadre

Ritorno dei quarti di finale, mercoledì 19 aprile alle ore 21:00 da San Siro, con in campo Inter-Benfica. E’ un momento particolare per l’Inter che all’andata ha vinto 2-0 in Portogallo, ipotecando il passaggio in semifinale di Champions League, ma in campionato le cose vanno malissimo e Inzaghi rimane sulla graticola.

I nerazzurri hanno perso l’ultima di Serie A, in casa contro il Monza. La squadra fatica a segnare e ha raccolto una sola vittoria nelle 8 partite su tutte le competizioni, appunto l’andata contro i portoghesi.

Il Benfica a sua volta non se la passa bene con 3 sconfitte consecutive, comprese le ultime 2 in campionato. In queste sconfitte il Benfica è andata a segno 1 sola volta.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Pronostico Inter-Benfica 19 aprile 2023: Probabili Formazioni

Simone Inzaghi sembra propenso a confermare lo stesso undici dell’andata anche se rispetto alla settimana scorsa ha qualche dubbio in più. Il primo riguarda il partner da affiancare a Lautaro Martinez in attacco, con Dzeko leggermente in vantaggio su Lukaku.

Roger Schmidt riabbraccia Otamendi e schiera l’argentino dal primo minuto al fianco di Antonio Silva in una linea difensiva a quattro.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. Allenatore: Roger Schmidt.

Quote e Free Pick Inter-Benfica

Pronostico: UNDER 2,5 GOL @1.93

2-0 all’andata per l’Inter che anche in casa cercherà di difendersi e mantenere questo vantaggio, visti i problemi in fase realizzativa, ma anche il Benfica ha segnato poco nelle ultime uscite e la quota su Under è interessante.