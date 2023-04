Pronostico Sporting Lisbona-Juventus 20 aprile 2023. La Juventus si gioca buona parte della stagione in Portogallo, ripartendo dal 1-0 dell’andata per provare a raggiungere le semifinali di UEFA Europa League.

Pronostico Sporting Lisbona-Juventus 20 aprile 2023: lo stato di forma e le statistiche

All’Estádio José Alvalade la Juventus di Massimiliano Allegri si gioca il passaggio del turno in quella che, sulla carta, rimane la competizione principale per i bianconeri. La trasferta portoghese si presenta ricca di insidie, nonostante l’1-0 dell’andata con la firma di Gatti.

STATISTICHE

-Dopo aver perso la gara d’andata a Torino, lo Sporting Lisbona ha registrato la terza partita senza vittoria contro la Juventus in Europa (1N, 2P).

-Lo Sporting Lisbona è stato eliminato nelle ultime cinque occasioni in cui ha perso la gara d’andata in una fase ad eliminazione diretta di una competizione europea.

-Lo Sporting Lisbona non è riuscito a ottenere il successo in nessuna delle ultime quattro gare interne giocate in Europa (2N, 2P).

-La Juventus ha perso le ultime due trasferte contro avversarie portoghesi, entrambe in Champions League.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate in competizioni europee senza subire gol.

-Ángel Di María ha preso parte a sette gol in sette presenze in questa stagione di coppe europee con la Juventus (quattro reti e tre assist); con il fantasista argentino in campo i bianconeri hanno vinto il 57% delle gare in questa stagione europea (4/7), senza di lui la % di successi scende al 25% (1/4).

-Juan Cuadrado e Filip Kostic sono gli unici due calciatori della Juventus ad aver giocato tutte le 11 partite dei bianconeri in questa stagione tra Europa League e Champions League.

Pronostico Sporting Lisbona-Juventus 20 aprile 2023: probabili formazioni

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, è tentato dall’opzione tridente con Di Maria, Vlahovic e Chiesa e deve scogliere il dubbio in porta. Fagioli, maldestro e sfortunato nel ko di Reggio Emilia, potrebbe partire dalla panchina. Kean infortunato.

SPORTING (3-4-3) – Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All.: Ruben Amorim

JUVENTUS (3-4-3) – Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri

Quote e Free Pick Sporting-Juventus

Pronostico: UNDER 2,5 GOL @1.62

