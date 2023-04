Pronostico Roma-Feyenoord 20 aprile 2023. Giovedì sera l’Olimpico proverà a spingere i giallorossi nella rimonta dopo l’1-0 in Olanda, per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, contro il Feyenoord.

Pronostico Roma-Feyenoord 20 aprile 2023: lo stato di forma e le statistiche

Dopo il successo largo contro l’Udinese, fondamentale per la corsa Champions, la Roma ospita il Feyenoord con l’imperativo rimonta, per accedere alle semifinali di Europa League. I giallorossi, sconfitti e sfortunati al De Kuip, devono infatti ribaltare l’1-0 dell’andata, reso più amaro dal rigore sbagliato da Pellegrini.

STATISTICHE

-La gara persa dalla Roma sul campo del Feyenoord nel match d’andata è stata la prima sconfitta subita dai giallorossi contro la squadra olandese. I capitolini hanno pareggiato tutte le ultime quattro partite casalinghe contro avversarie di questa nazione in Europa (tutte per 1-1).

-La Roma ha superato il turno in ciascuna delle ultime tre sfide a eliminazione diretta nelle grandi competizioni europee quando ha perso la gara d’andata con il margine di un gol, compresi i play-off di Europa League di questa stagione contro il Salisburgo.

-La Roma non ha trovato il gol nelle ultime due partite giocate in Europa; l’ultima volta in cui i giallorossi sono rimasti a secco per tre match consecutivi in competizioni europee risale al marzo 2016.

-Il Feyenoord non vince da quattro trasferte (1N, 3P) contro squadre italiane in competizioni europee.

-Solo Teddy Teuma (sette) ha preso parte a più gol di Lorenzo Pellegrini (sei: tre reti e tre assist) tra i centrocampisti di questa stagione di Europa League.

-Chris Smalling e Bryan Cristante sono gli unici due calciatori della Roma ad aver giocato tutte le 11 partite dei giallorossi in questa edizione dell’Europa League.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Pronostico Roma-Feyenoord 20 aprile 2023: probabili formazioni

Jose Mourinho spera di recuperare Dybala, altrimenti si affiderà ad El Shaarawy nel 3-4-2-1 dover a supporto dell’attacco ci saranno Abraham e Pellegrini. Gli olandesi si schierano col loro classico 4-3-3.

ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

FEYENOORD (4-3-3) – Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Orkun, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All.: Slot.

Quote e Free Pick Roma-Feyenoord

Pronostico: GOL SI @2.00

Ti piacciono le scommesse? Segui BETTING MANIAC, uno dei canali più completi su tutti gli sport:

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC