Pronostico Fiorentina-Lech Poznan 20 aprile 2023. I viola possono gestire il 4-1 dell’andata in Polonia, in questo ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, giovedì sera al Franchi.

Pronostico Fiorentina-Lech Poznan 20 aprile 2023: lo stato di forma delle squadre

La Fiorentina ospita il Lech Poznan al Franchi dopo il comodo 4-1 dell’andata in Polonia, un risultato da gestire per i viola.

La la squadra viola ha concluso il proprio girone al secondo posto dietro al Basaksehir con 13 punti, gli stessi dei turchi ma con una peggior differenza reti. Agli spareggi di Conference League per accedere agli ottavi, i viola hanno estromesso il Braga con un punteggio complessivo netto di 7-2. Agli ottavi di finale gli uomini di Italiano hanno eliminato nella doppia sfida, vincendo 1 -0 al Franchi e 4-1 in Turchia.

Lech Poznan ha giocato un ottima fase a gironi chiudendo al secondo posto nel gruppo C dietro al Villarreal. Nel turno eliminatorio ha poi eliminato l’ostico Bodø/Glimt, 0-0 in Norvegia e 1-0 a Poznan con il gol partita di Ishak. Agli ottavi di finale ha eliminato gli svedesi del Djurgarden agevolmente; vittorie sia in casa (2-0) che in trasferta (0-3) a Stoccolma.

Pronostico Fiorentina-Lech Poznan 20 aprile 2023: probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Lech Poznan (4-4-1-1): Bednarek; Pereira, Salamon, Milic, Rebocho; Skoras, Sousa, Karlstrom, Velde; Marchwinsk; Ishak.

Allenatore: John Van den Brom

Quote e Free Pick Fiorentina-Lech

PRONOSTICO: OVER 2.5 GOL @1.70

