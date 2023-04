Per la trentunesima giorna in Serie A, sabato 22 aprile alle ore 18, è in programma allo Stadio Olimpico di Roma, il match tra i padroni di casa della Lazio, che ospitano il Torino. Pronostici Serie A: Lazio-Torino, quote scommesse e probabili formazioni per questa partita di campionato.

Lo stato di forma delle squadre

La Lazio si prenta a questa partita casalinga contro il Torino in ottima forma e al secondo posto in classifica con 61 punti, 10 di vantaggio sull’Inter quinta. Nelle ultime 4 partite di campionato giocate sono arrivate altrettante vittorie, l’ultima ottenuta in trasferta a La Spezia per 3 a 0.

Il Torino arriva nella capitale all’undicesimo posto in classifica con 39 punti, a pari merito con l’Udinese. La squadra allenata dal tecnico Ivan Juric, nelle ultime 4 partite di Serie A giocate, ha raccolto solo 2 punti, frutto di 2 sconfitte e dei pareggi ottenuti contro Salernitana e Sassuolo.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, vedono la Lazio ampiamente favorita per la vittoria della partita. Segno 1 bancato vincente a quota 1.82 su Sisal e a quota 1.83 su Starcasinò, il pareggio giocato a 3.40, mentre la vittoria del Torino è giocata a quota 4.80.

Pronostici Serie A: Lazio-Torino

La Lazio vincendo bliderebbe il secondo posto in classifica è l’accesso alla Champions League la prossima stagione. Il Torino non ha nulla da chiedere alla propria classifica e giocherà una partita a viso aperto. Pronostico 1