Per la trentatreesima giorna del campionato di calcio inglese in Premier League, martedì 25 aprile 2023, è in programma il match tra i padroni di casa dell’Aston Villa che ospitano il Fulham. Pronostici Premier League: Aston Villa-Fulham, quote scommesse del 25/04/2023 e probabili formazioni.

Lo stato di forma delle squadre

La squadra di casa dell’Aston Villa, arriva a questo match casalingo di Premier League contro il Fulham, al sesto posto in classifica con 51 punti, in piena corsa per un posto in Europa League di calcio per la prossima stagione.

Gli uomini allenati dal tecnico spagnolo Unai Emay, nelle ultime 5 partite giocate hanno conquistato ben 13 punti, frutto 4 di vittorie e del pareggio estreno 1 a 1 ottenuto contro il Brentford.

Il Fulham arriva a Birmingham, per giocare contro l’Aston Villa al nono posto in classifica con 45 punti, frutto di 13 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ed è reduce dalla vittoria interna per 2 a 1 ottenuta contro il Leeds.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Fulham

Aston Villa: Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; McGinn, Dendoncker, Luiz, Ramsey; Buendia, Watkins

Fulham: Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Wilson, Pereira, Willian; James

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è la squadra di casa dell’Aston Villa, la formazione favorita per la vittoria del match. Segno 1 giocato vincente a quota 1.75 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a 3.80, la vittoria esterna del Fulham è bancata a 4.50.

Pronostici Premier League: Aston Villa-Fulham

L’Aston Villa è sicuramente favoito per la vittoria del match, sia per lo stato di forma della squadra, ma anche per l’ottimo gioco che mette in campo ad ogni partita. Il Fulham arriva da due belle vittorie e con una classifica tranquilla. Pronostico 1