Pronostico Premier League: Liverpool-Tottenham scommesse e quote del 30/04/2023

Ad Anfield Road domenica andrà in scena una sfida decisiva per due squadre deludenti in questa stagione. Si può parlare di ultima spiaggia per sperare ancora nella qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Liverpool viene da 5 risultati utili consecutivi in campionato ed è in striscia aperta di 3 vittorie consecutive. I reds oramai sono in corsa solo qui e nonostante i 7 punti di distanza dal Manchester United (con una partita in più) proveranno sicuramente a vincerle tutte fino alla fine e sperare.

E’ una polveriera invece il Tottenham. La sconfitta per 6-1, con quattro goal subiti nei primi 20 minuti dell’incontro, ha lasciato strascichi importanti. A cominciare dall’esonero di Cristian Stellini, secondo di Antonio Conte, passando alla sostituzione di Hugo Lloris a fine primo tempo pare per diverbi accesi nello spogliatoio con alcuni compagni di squadra (sarebbero venuti alle mani, dalle indiscrezioni che girano).

Probabili formazioni Liverpool – Tottenham

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Jota. All.: Jurgen Klopp

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Richarlison, Son; Kane. All.: Ryan Mason

Le quote offerte per l’incontro

I bookmakers vedono nettamente favorito il Liverpool a 1,53 starcasino, il pareggio 4,74 Fantasyteam e la vittoria sel Tottenham 5,57.

Il pronostico per Liverpool – Tottenham

Risulta veramente difficile andare contro il Liverpool, in questa sfida che è stata pure la finale di Champions League del 2019. Gli ultimi 5 precedenti in Preamier League sono finiti sempre con segno Goal e 4 quote volte Over 2,5. Il Tottenham non vince in casa del Liverpool da 12 anni, l’ultima vittoria risale al 15 maggio 2011 per 2-0.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione