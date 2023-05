La Juventus ospita, nell’ultimo turno infrasettimanale di Serie A, il Lecce. Una sfida importante per entrambe le formazioni con punti importanti in palio per i rispettivi obiettivi.

Come ci arrivano le due squadre

La Juventus non è in un gran periodo di forma. Il pareggio nell’ultima giornata in casa del Bologna ha fermato una striscia di 3 sconfitte in campionato. A questa si aggiunge la sconfitta nel ritorno in Coppa Italia ed il pareggio in casa dello Sporting Lisbona, che è bastato comunque per qualificarsi alle semifinali di Europa League.

Il Lecce è tornato alla vittoria in campionato, dopo oltre due mesi, nell’ultima partita in casa contro l’Udinese con un rigore trasformato da Gabriel Strefezza. I salentini sono a 4 punti dall’accoppiata Spezia e Verona che sono al terzultimo posto.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Massimiliano Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All.: Marco Baroni

Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare dal primo minuto Dusan Vlahovic ed Angel Di Maria. L’argentino è stato protagonista di un caso prima dell’ultima gara di Bologna, dove pare abbia dato forfait solo dopo aver capito che avrebbe iniziato dalla panchina.

Nel Lecce mancherà il giocatore più rappresentativo per squalifica, l’italo brasiliano Gabriel Strefezza. La difesa dovrebbe essere quella titolare. A comandare l’attacco potrebbe esserci dal 1′ Assan Ceesay, a discapito di Lorenzo Colombo.

Le quote dei bookmakers

La Juventus è favorita a 1.60 su Starcasino. Il pareggio è dato 3.91 Fantasyteam e la vittoria del Lecce a 6.75 Goldbet.

Il pronostico su Juventus-Lecce

Nonostante la posizione in classifica, il Lecce ha una delle migliori difese del campionato. La Juventus è la terza difesa per goal subiti dopo Napoli e Lazio. Gli attacchi sembrano entrambi un po’ spuntati, 2 goal segnati per i padroni di casa nelle ultime 5 in Serie A, tre per i salentini.

Questo lascerebbe pensare ad una giocata sull’Under 2,5 a 1.65 o Under 3,5 a 1.23, quote giuste e che rispecchiano quanto detto, quindi senza valore effettivo.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione