Pronostici Champions League: Inter-Milan, quote scommesse e probabile risultato esatto

La partita di ritorno delle semifinale di Champions League, tra Inter e Milan, è in programma martedì 16 maggio 2023 alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Pronostici Champions League: Inter-Milan, quote scommesse e probabile risultato finale.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

L’Inter si presenta a questa sfida di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Milan, in ottime condizioni sia fisiche che mentali, dopo il successo ottenuto la scorsa settimana per 2 reti a 0 e le sei vittorie consecutive ottenute in Serie A, che hanno riportato i neroazzurri al terzo posto in classifica

Il Milan invece si trova nella situazione opposta, dopo la sconfitta subita nella gara di andata, dove il Milan è stato dominato dall’Inter, sia a livello fisico, ma anche a livello di gioco. I rossoneri sono in difficoltà anche in campionato, solo quinti in classifica e reduci dalla brutta sconfitta subita a Spezia per 2 a 0.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Le quote dei bookmakers per il “Derby di Milano”

Le quote offerte dai bookmaker favoriscono la vittoria interna dei neroazzurri. Segno 1 inserito nel tabellone quote a 2.10, il pareggio giocato a 3.30, mentre la vittoria dei rossoneri è pagata a quota 3.85 su Goldbet e a quota 3.90 su Sisal.

Pronostici Champions League: Inter-Milan

La squadra allenata dal tecnico Simone Inzaghi parte favorita, dopo la vittoria ottenuta nella gara di andata per 2 a 0 e per lo stato di forma superiore. Il Milan se vorrà cercare di cambiare le sorti del match dovrà scendere in campo super determinato e giocare come fatto contro il Napoli. Pronostico 1X – Risultato Esatto 1-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione