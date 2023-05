Saranno tre le squadre impegnate nelle finale delle competizioni di calcio europeo. In Champions League, l’Inter si giocherà la conquista della Coppa delle grandi orecchie contro il Manchester City, la Roma sfiderà il Siviglia per vincere l’Europa League, mentre la Fiorentina sarà opposto al West Ham, nella finale di Conference League. Quote e programma finali di Champions League, Europa League e Conference League .

Machester City-Inter, finale di Champions League

La finale di Champions League è in programma allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia il giorno 10 giugno 2023. Le quote offerte dai bookmaker vedono nettamente favorita la vittoria del Manchester City offerta a quota 1.40, il pareggio offerto a quota 5, mentre la vittoria dell’Inter guidata da Simone Inzaghi è pagata 6 volte la posta giocata sia su Sisal che su Starcasinò.

Siviglia-Roma, finale di Europa League

La finale di Europa League è in programma allo Stadio Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria il giorno 31 maggio 2023. Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata. La vittoria del Siviglia è offerta a quota 2.75, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, mentre la vittoria della Roma è bancata a quota 2.75 sia su Fantasyteam che su Starcasinò.

Fiorentina-West Ham, finale di Conference League

La finale di Conference League è in programma allo Stadio Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca, il giorno 7 giugno 2023. Le quote offerte dai bookmaker offrono vincente la Fiorentina a quota 3.10 sia su Sisal che su Goldbet, il pareggio giocato a quota 3.35, la vittoria del West Ham, inserita in quota 2.30.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione