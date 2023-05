Giovedì 25 maggio, alle ore 20, allo stadio San Vito, la formazione di casa del Cosenza, ospita il Brescia, per la gara di andata dei play out salvezza in Serie B. Pronostici Serie B: Cosenza-Brescia, andata spareggio salvezza del 25 maggio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e le probabili formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre prima di questo match

Il Cosenza si presenta a questa importante partita di andata dello spareggio salvezza di Serie B contro il Brescia, dopo una stagione molto travagliata. Infatti gli uomini allenata dal tecnico William Viali hanno conquistato 40 punti , a pari punti con il Brescia e con 1 punto di vantaggio sul Perugia retrocesso.

Il Brescia si presenta a questo spareggio salvezza, dopo aver iniziato il campionato di Serie B alla grande, infatti le rondinelle fino a metà campionato stazionavano nella parte alta della classifica. Una seconda metà del campionato pessima, ha condannato il Brescia a queto spareggio salvezza.

Le probabili formazioni di Cosenza-Brescia

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli. Allenatore: Viali.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Listkowski; Ayé. Allenatore: Gastaldello.

Le quote dei bookmakers per questa partita

Per i bookmaker, si preannuncia una partita molto equilibrata nella quote e incerta. La vittoria dei padroni di casa del Cosenza è offerta a quota 2.55 su Fantasyteam e a quota 2.60 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.10, la vittoria esterna del Brescia offerta a quota 2.80.

Pronostici Serie B: Cosenza-Brescia

Partita che vale una stagione intera quella tra Cosenza e Brescia. La squadra di casa deve far valere il fattore campo e cercare di vincere la partita, il Brescia si può accontentare anche di un pareggio e giocarsi tutto nella partita di ritorno in casa. Pronostico 1X

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto, ci fa pronosticare queste tre possibili risultati esatti 1-1 1-2 2-1

