Pronostico Fiorentina-Roma 25 maggio 2023. Tra le sfide più interessanti della 37° giornata di Serie A c’è la sfida del Franchi con i viola che arrivano dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e ora si preparano alla finale di Conference League, come la Roma si prepara per l’ultimo atto di Europa League.

Pronostico Fiorentina-Roma: lo stato di forma delle squadre

La Fiorentina di Italiano ospita la Roma di José Mourinho, che ha bisogno di punti in chiave europea. I viola non perdono in casa da 7 gare e hanno rimediato 2 ko negli ultimi 14 incontri di campionato, mentre i giallorossi hanno vinto solo una volta nelle ultime 7 trasferte.

Sono in tutto 192 i precedenti tra queste due formazioni considerando tutte le competizioni: il bilancio è attualmente di 58 vittorie per la Fiorentina contro le 68 della Roma (66 i pareggi). La Roma ha vinto 2-0 all’andata all’Olimpico, ma ha perso 2-0 nell’ultima trasferta a Firenze.

Pronostico Fiorentina-Roma: probabili formazioni

Formazioni difficili da indovinare per Fiorentina e Roma. Sia Italiano che Mourinho hanno fatto capire che ci saranno diversi cambi, per far riposare i calciatori in vista delle finali europee. Nella Viola dentro Igor, Terzic, Barak, Saponara, nella squadra giallorossa Solbakken, Belotti, Bove, Llorente. Pellegrini e Dybala sicuramente out, così come Spinazzola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Igor, Martinez Quarta, Terzic; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sirigu

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Zalewski, Bove, Camara, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken; Belotti. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola

Comparazione migliori quote

Statistiche e Scommesse su Fiorentina-Roma

La Roma è la squadra contro cui la Fiorentina ha pareggiato più partite in Serie A (60); allo stesso tempo i giallorossi hanno ottenuto altrettanti pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato.

Dopo una serie di cinque successi consecutivi in Serie A, la Fiorentina ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime otto partite di Serie A (4N, 2P). La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe di Serie A (4V, 3N) e nella competizione non fa meglio dal 2017.

La Roma non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sei partite di campionato (4N, 2P). La Roma ha perso tre delle ultime sei trasferte di Serie A (1V, 2N). Azzardiamo il PAREGGIO @3.30.