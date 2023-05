Pronostico Juventus-Milan. La 37° giornata del campionato di calcio di Serie A si chiuderà con la sfida di Torino di domenica sera, il big match tra bianconeri e rossoneri. Vediamo probabili formazioni, ultime dai campi, statistiche e migliori quote per le scommesse sulla Serie A.

Pronostico Juventus-Milan: lo stato di forma delle squadre

Dopo i 10 punti di penalizzazione, la Juventus è scesa a quota 59 punti e in seguito alla sconfitta di Empoli ha complicato la strada verso un’Europa che comunque potrebbe essere sottratta dai prossimi processi sportivi.

All’Allianz Stadium domenica sera arriva il Milan di Pioli, che è in piena lotta per un posto Champions con 64 punti. I precedenti sono in tutto 222 considerando tutte le competizioni: 87 le vittorie della Vecchia Signora, contro le 64 del Milan, 71 i pareggi.

Pronostico Juventus-Milan: probabili formazioni

Allegri potrebbe variare leggermente modulo e interpreti. Possibile una sorta di 4-4-2 con Cuadrado-Chiesa a destra e Danilo-Kostic a sinistra. In avanti Di Maria e Vlahovic. Nel Milan solito 4-2-3-1 con Krunic in mezzo, Messias a destra e Giroud davanti. Confermato anche Brahim Diaz.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Bremer, Danilo; Chiesa, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: Cuadrado, Danilo

Indisponibili: Bonucci, De Sciglio, Fagioli, Kaio Jorge, Pogba

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Ibrahimovic

Comparazione migliori quote

Statistiche e Scommesse Juventus-Milan

Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato. La Juventus ha perso nove partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 (10 in quel caso). Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime nove trasferte (4N, 4P) tra tutte le competizioni. Ci aspettiamo una partita con poche reti e il nostro consiglio è UNDER 2.5 @1.77.