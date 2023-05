Questa sera alle ore 20.30, allo stadio Druso di Bolzano, la squadra di casa del Sudtirol, ospita il Bari, per giocare la partita di andata delle semifinali dei playoff di Serie B. Playoff Serie B: Sudtirol-Bari, pronostico, risultato esatto e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Sudtirol dopo una stagione di Serie B passata al quarto posto in classifica, perdendo a Modena l’ultima giornata è stato scavalcato in classifica da Parma e Cagliari, arrivando quindi sesto e nei quarti di finale in gara secca giocati in casa, ha superato la Reggina per 1 a 0.

Il Bari, allenato da Mister Michele Mignani, arriva a Bolzano per questa gara di andata dei playoff, dopo che nella stagione regolamentare è arrivato terzo in classifica e ha visto così sfumare l’accesso diretto alla Serie A, conquistato dal Frosinone e dal Genoa.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Bari

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino; Mazzocchi; Odogwu.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli, Cheddira, Esposito.

Le quote offerte dei bookmakers per questa partita

Le quote offerte dai bookmaker per questo incontro, prevedono una partita incerta e combattuta. La vittoria dei padroni di casa è giocata quota 2.80, il pareggio paga 3 volte la posta giocata, la vittoria esterna del Bari è offerta a quota 2.70 su Goldbet e a quota 2.75 su Sisal.

Pronostico Sudtirol-Bari

Partita che riteniamo noi dello staff di Poker Italia Web, essere molto spigolosa e tattica, quella tra Sudtirol e Bari, che potrebbe finire in pareggio e decidersi così nella partita di ritorno che si giocherà in Puglia. Pronostico X

Possibile Risultato Esatto

La nostra previsione sul possibile risultato esatto, ci fa pronosticare queste tre possibili risultati esatti 0-0/1-0/0-1

