Pronostico Siviglia-Roma 31 maggio 2023. La prima finale delle competizioni UEFA di calcio europeo è in campo mercoledì 31 maggio e si tratta della finale di Europa League con in campo i giallorossi di Mourinho contro il Siviglia, la squadra più vincente degli ultimi anni in questa competizione.

Pronostico Siviglia-Roma 31 maggio 2023: lo stato di forma delle squadre

La finale della UEFA Europa League 2022-23 vedrà di fronte Siviglia-Roma e si giocherà mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest (Ungheria) con calcio d’inizio alle ore 21.

Il Siviglia ha eliminato nella fase a scontro diretto PSV, Fenerbahce, Manchester United e Juventus dopo che erano stati retrocessi dalla Champions. Il Siviglia è alla sua settima finale di Europa League: ha clamorosamente vinto tutte le precedenti sei.

La Roma invece è arrivata seconda nel girone con Ludogorets, HJK Helsinki e Betis Siviglia. Dalla fase a scontro diretto ha quindi eliminato Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen. La Roma cerca il secono trofeo consecutivo dopo la UEFA Conference League vinta l’anno scorso; il suo tecnico José Mourinho ha vinto 5 finali europee su 5 in carriera.

Pronostico Siviglia-Roma 31 maggio 2023: probabili formazioni e statistiche

SIVIGLIA (4-2-3-1) – Bono; Jesus Navas, Badè, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All: Mendilibar.

ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham. All.: Mourinho.

ARBITRO: Anthony Taylor (ING)

Statistiche. La Roma ha affrontato diverse squadre spagnole nel corso delle sue stagioni in Europa, compresa il Siviglia: gli andalusi sono stati avversari nella tribolata annata 2019/2020. Causa covid, infatti, le competizioni nazionali ed internazionali sono state spostate di diverse settimane: compresa l’Europa League, che ha visto Roma e Siviglia affrontarsi in gara unica a Duisburg. Il Siviglia si impose 2-0 e poi vinse quell’edizione dell’Europa League, in finale sull’Inter.

Pronostico Siviglia-Roma 31 maggio 2023: comparazione migliori quote

Consigli per le scommesse sulla finale di UEFA Europa League 2022-23

Scommettere su una finale europea in partita secca non è mai semplice, quindi vi consigliamo investimenti contenuti, anche se abbiamo un idea che spicca sulle altre, il GOL NO @1.91.

L’ultimo confronto ufficiale tra le due formazioni è stato nel 2020, proprio in Europa League, con 2-0 del Siviglia (dopo il 2-1 dell’andata all’Olimpico), poi le due formazioni si sono affrontare anche un anno dopo in un amichevole finita 0-0. La Roma arriva dal 1-2 di Firenze in campionato ma in coppa, nel doppio confronto col Leverkusen, è stato sempre Gol NO. Anche il Siviglia arriva da un 1-2 perdente in campionato (in casa col Real), ma questa volta la posta in palio è alta quindi andiamo col Gol No. Un altra idea per una quota che vale un raddoppio abbondante è X PRIMO TEMPO @1.96.