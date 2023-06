Pronostico Fiorentina-West Ham, finale di UEFA Conference League in campo dall’Eden Arena di Praga mercoledì 7 giugno con calcio d’inizio alle ore 21. Vediamo tutte le ultime dai campi con probabili formazioni, analisi, statistiche, le migliori quote e i consigli per le scommesse.

Pronostico Fiorentina-West Ham: ultime dai campi e probabili formazioni

Il West Ham ha terminato al primo posto il suo girone, e dagli ottavi nella fase a scontro diretto ha eliminato AEK Larnaca, Gent e AZ Alkmaar. La Fiorentina, seconda nel girone, ha dovuto giocare un turno in più di fase a eliminazione diretta partendo dal Braga (retrocesso dall’Europa League) ed eliminando poi Sivasspor, Lech Poznan e Basilea.

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Ikone. All: Italiano.

WEST HAM (4-3-3) – Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Rice, Paqueta; Bowen, Antonio, Benrahma. All.: Moyes.

ARBITRO – Carlos del Cerro Grande (SPA)

Comparazione quote finale UEFA Conference League 2022-23

Ecco la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la finale di questa competizione.

Pronostico Fiorentina-West Ham: statistiche e scommesse

STATISTICHE

-Fiorentina e West Ham non si sono mai incontrate prima in partite ufficiali.

-L’ultima finale europea del West Ham è stata nella Coppa UEFA del 1976, persa 4-2 con l’Anderlecht.

-Nella passata edizione gli Hammers avevano fatto semifinale di Europa League contro l’Eintracht, poi vincitore del torneo.

-La Fiorentina ha giocato la sua ultima finale europea nella Coppa UEFA del 1990, perdendo con la Juventus.

-Il West Ham ha giocato tutta la Conference partendo dalle qualificazioni in agosto. Undici vittorie su dodici, con un pari: squadra dunque imbattuta. Per la Fiorentina invece 14 partite, con 10 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

PREVISIONE

Partita molto difficile da interpretare e prevedere, visto che parliamo sempre di una finale europea, e parliamo anche di due formazioni che storicamente, come abbiamo visto, non sono molto abituate a giocare partite del genere. Noi il nostro “cippino” lo mettiamo sul PAREGGIO @3.20 per una finale che potrebbe finire oltre i tempi regolamentari, come è già successo tra Siviglia e Roma in Europa League la settimana scorsa.

