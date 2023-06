Pronostico Cagliari-Bari 8 giugno 2023. L’andata della finale dei playoffs di Serie B si avvicina. In Sardegna andrà in scena una sfida importante che potrà darci indicazioni su chi sarà l’ultima promossa nel massimo campionato di calcio italiano.

Pronostico Cagliari-Bari: Stato di forma e precedenti

Il Cagliari ha chiuso il campionato al 5° posto con 60 punti, frutto delle ultime 4 vittorie consecutive. La squadra di Ranieri ha poi superato Venezia e Parma nei playoffs.

Il Bari ha chiuso invece al 3° posto, 5 punti avanti ai sardi, un piazzamento che gli ha permesso di saltare il primo turno playoffs, iniziando direttamente dalle semifinali in cui hanno superato il Sudtirol in un doppio confronto molto tirato.

Nei precedenti stagionali il Bari ha vinto 1-0 l’andata in Sardegna, ma era un altro Cagliari che infatti nella partita di ritorno era riuscito a strappare l’1-1 al San Nicola.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Pronostico Cagliari-Bari: Probabili Formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nández, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Vicari, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani

Comparazione quote Cagliari-Bari

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda le scommesse 1X2 di questa importante sfida.

Pronostico Cagliari-Bari: le nostre scommesse

Abbiamo un paio di idee su questa sfida d’andata in cui il fattore campo potrebbe farsi sentire, quindi come prima cosa consigliamo la VITTORIA CAGLIARI @1.95, quota che sul mercato sta salendo, ma sul proprio campo preferiamo i sardi.

La posta in palio è alta ma gli attacchi hanno potenziale e proprio per questo potremmo vedere entrambe le squadre a segno per un bel raddoppio su GOL SI @2.00.