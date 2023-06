Pronostico Manchester City-Inter 10 giugno 2023. Sabato ad Istanbul si gioca la finale della competizione di calcio europeo più importante, la Champions League 2022-23. L’Inter non giocava la finale dai tempi del triplete, ma è nettamente sfavorita sulla squadra di Guardiola che punta al triplete.

Pronostico Manchester City-Inter 10 giugno 2023: stato di forma delle squadre

Il Manchester City ha chiuso al primo posto nel Gruppo G di Champions con 14 punti, davanti a Borussia Dortmund, Siviglia e Copenaghen. Negli ottavi della competizione ha eliminato i tedeschi del Lipsia (1-1, 7-0), nei quarti il Bayern Monaco (3-0, 1-1) e in semifinale il Real Madrid detentore del trofeo (1-1, 4-0). In Premier League, gli inglesi hanno vinto il titolo e pochi giorni fa conquistato anche la FA Cup, battendo in finale il Manchester United per 2-1.

L’Inter ha terminato al secondo posto, dietro i tedeschi del Bayern Monaco, il Gruppo C di Champions, facendo meglio di Barcellona e Viktoria Plzeň. Negli ottavi della manifestazione ha eliminato il Porto (1-0, 0-0), nei quarti il Benfica (0-2, 3-3) ed in semifinale il Milan (0-2, 1-0). I nerazzurri hanno chiuso al terzo posto in Serie A e trionfato in Coppa Italia, battendo la Fiorentina di Italiano in finale per 2-1.

Pronostico Manchester City-Inter 10 giugno 2023: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Pochi i dubbi per Pep Guardiola sull’undici titolare in vista della finalissima di Istanbul. In porta toccherà ad Ederson ed al trio di difesa formato da Walker, Dias e Akanji. In mediana spazio a Stones e Rodri. In mezzo al campo giocheranno Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish. In attacco il bomber norvegese Haaland.

Nell’Inter ancora qualche dubbio per Simone Inzaghi. Onana tra i pali e retroguardia composta da Acerbi, Darmian e Bastoni. Sulle corsie laterali Dumfries a destra e Dimarco sull’out opposto. In mezzo al campo il trio formato da Brozovic, Calhanoglu e Barella. In attacco uno tra Dzeko e Lukaku ad affiancare Lautaro Martinez. Henrick Mkhitaryan dovrebbe partire dalla panchina.

STATISTICHE

-Il Manchester City ha segnato 31 gol e mantenuto una percentuale di precisione dei passaggi impeccabile del 90,4%.

-L’Inter primeggia con i 179 tackle effettuati e andati a buon fine nella competizione, i 461 palloni recuperati, le 45 parate e soprattutto gli 8 clean sheet con cui i Nerazzurri sono riusciti a tenere la porta inviolata, nelle 12 gare disputate.

-Sarà la prima volta che le due formazioni si affronteranno in un match ufficiale. Soltanto due amichevoli disputate, nel 2010 e 2011, con un bilancio che recita una vittoria per parte.

-La squadra di Guardiola cerca di completare il triplete stagionale e di vincere il primo titolo della loro storia in Champions League, quella di Inzaghi del quarto.

-Onana è il portiere che ha effettuato più parate nella competizione, ben 45, e questo potrebbe rappresentare un punto di forza per la squadra di Inzaghi.

-Haaland primeggia nelle statistiche con 25 tiri totali nello specchio della porta e ben 12 reti. Per quanto riguarda gli assist e De Bruyne a dominare la classifica con 7 passaggi determinanti ai fini del gol.

Migliori quote e scommesse UEFA Champions League 2022-23

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda la finale di Champions League. Citizens nettamente avanti anche per la vittoria nei 90 minuti che si gioca sotto @1.50.

Andare contro il Manchester City è davvero difficile, ma allo stesso tempo la quota per gli inglesi è davvero minima. L’Inter cercherà di reggere in difesa, con Onana finora il portiere che ha messo a referto più parate, contro il City che spingerà con un attacco trainato dal fenomenale Haaland. Insomma, una sfida nella sfida e due opposti sistemi di gioco.

I nostri colleghi di BetItaliaWeb sono usciti con un tris di possibili risultati esatti, un pareggio e altri due risultati che sarebbero favorevoli al City (1-1, 2-1, 3-1). Si crede quindi che almeno una rete i nerazzurri la metteranno a segno, per un GOL SI @1.95 che forse è la giocata più interessante, anche se parliamo di una finale di Champions, e le difese daranno il massimo.