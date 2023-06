Pronostico Spezia-Verona 11 giugno 2023. Da anni in Serie A non si giocava uno spareggio per la salvezza. Lo vedremo domenica 11 giugno con Spezia-Verona che sono in equilibrio. Vediamo quote, probabili formazioni e consigli per le scommesse.

Pronostico Spezia-Verona 11 giugno 2023: lo stato di forma delle squadre

Spezia e Verona non sono riuscite a portare a casa nemmeno un punto dalle trasferte a Roma e Milano, e dovranno quindi sfidarsi per la salvezza, in questo Spareggio Serie A 2022-23. Entrambe hanno chiuso con 31 punti ed entrambe hanno portato a casa 1 solo punto nelle ultime 3 giornate.

Le squadre sono simili, anzi uguali, anche negli attacchi che hanno segnato 31 gol a testa (come i punti raccolti). Difese deboli, con il Verona che ha concesso 59 gol e lo Spezia ha fatto anche peggio con 62 gol subiti.

Nei due precedenti stagionali una vittoria dello Spezia per 2-1 a Verona, e il pareggio per 0-0 nella sfida di ritorno in Liguria. Gli ultimi 6 scontri diretti in Serie A però sono favorevoli all’Hellas che conta 3 vittorie, 1 sconfitta ed 1 pareggio.

Pronostico Spezia-Verona 11 giugno 2023: probabili formazioni

Spezia (3-5-2): Zoet; Holm, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric

Comparazione quote e free pick Serie A

Le migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo spareggio salvezza. Grandissimo equilibrio.

La partita potrebbe andare oltre i tempi regolamentari e consigliamo un piccolo investimento sul PAREGGIO @3.10, come è stato nell’ultimo precedente tra queste due squadre, giocato il 5 marzo a La Spezia, ma questa volta si giocherà sul campo neutro di Udine, che tra l’altro non ha fatto felice nemmeno il sindaco spezzino, Pierluigi Peracchini, che ha chiesto alla Lega di rivedere questa decisione e trovare una soluzione che garantisca equità e imparzialità. Insomma, lo spareggio si sta già giocando fuori dal campo ed incendia gli animi.