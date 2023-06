Pronostico Spagna-Italia Nations League, in campo giovedì 15 giugno. Appena terminato il campionato di Serie A, appena viste le 3 italiane nelle finali UEFA perdere tutte e tre, il calcio torna con le nazionali, e la semifinale nella Nations League con gli azzurri di Mancini che tornano in campo.

Pronostico Spagna-Italia Nations League: lo stato di forma delle squadre

Entrambe le squadre hanno vinto i rispettivi gironi. L’Italia lo ha fatto nel Gruppo 3, con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, davanti alla sorprendente Ungheria e alle due big che più hanno deluso, Germania e soprattutto Inghilterra retrocessa alla League B.

La Spagna ha avuto lo stesso score nel Gruppo 2, con 11 punti, in un girone che ha visto gli iberici affrontare Portogallo, Svizzera e la Repubblica Ceca, fanalino di coda e retrocessa in League B.

Probaili Formazioni Spagna-Italia

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Baldè; Fabian Ruiz, Rodri, Merino; Dani Olmo, Morata, Gavi. Commissario tecnico: Allenatore.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Retegui, Gnonto. Allenatore: Roberto Mancini.

Pronostico Spagna-Italia Nations League: le migliori quote

I bookmakers favoriscono la Spagna con una quota sotto @2.30 e pure in calo mentre l’Italia si gioca intorno @3.40. Possibile anche l’ipotesi del Pareggio nei 90 minuti, mediamente poco sotto la quota standard di @3.30. Vediamo la comparazione di alcune delle migliori quote 1X2 sul mercato degli operatori italiani con regolare licenza aams, per quanto riguarda questa sfida.

I nostri pronostici su Spagna-Italia

Questa è ormai una grande classica del calcio europeo e l’ultimo precedente è stato giocato proprio in Nations League nel 2021, e sempre in semifinale, con vittoria per 2-1 della Spagna a San Siro. Negli ultimi 3 precedenti si sono sempre viste 3 reti totali, ma questa volta la pensiamo diversamente.

3 Under nelle ultime 4 partite del girone per l’Italia, proprio come la Spagna che nelle 6 partite della fase a gironi ha concesso solo 5 gol. Il nostro consiglio è UNDER 2.5 GOL @1.62.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250 Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Gioca ora Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione