Pronostico Norvegia-Scozia 17 giugno 2023. Sabato pomeriggio (ore 18:00 italiane) dall’Ullevall Stadion di Oslo si gioca questa sfida tra nazionali valida per la terza giornata del Gruppo A delle qualificazioni ai prossimi europei di calcio.

Pronostico Norvegia-Scozia 17 giugno 2023: lo stato di forma delle squadre

La Norvegia ha iniziato molto male le qualificazioni, portando a casa 1 solo punto in 2 giornate delle qualificazioni aperte con il pesante 0-3 in Spagna, e proseguite col deludente 1-1 in Georgia.

Ora gli scandinavi affrontano invece la capolista Scozia che ha iniziato a punteggio pieno con 2 vittorie su 2 e nemmeno un gol subito. Se il 3-0 interno su Cipro era nei piani, il 2-0 con cui gli scozzesi hanno regolato la Spagna era certamente meno atteso. Questa sarà però la prima trasferta nel girone per la Scozia, che vedremo come risponderà fuori casa e sul campo di una squadra chiamata a vincere per non perdere ulteriore terreno.

Comparazione quote e scommesse Norvegia-Scozia

In 11 precedenti la Scozia è avanti con 5 vittorie, 2 sole sconfitte e anche 4 pareggi a completare il quadro degli scontri tra queste due nazionali. Il potenziale offensivo la Norvegia ce l’ha con Erling Haaland, fresco campione della Champions League col City, anche se non è ancora certa la sua presenza in questa partita, e la Scozia ha un ottima organizzazione difensiva. Consigliamo quindi UNDER 2.5 @1.70.