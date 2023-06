Pronostico Croazia-Spagna finale Nations League. Domenica 18 giugno a Rotterdam va in scena l’atto finale della Nations League. Niente da fare per gli azzurri eliminati dagli spagnoli negli ultimi minuti della semifinale, con l’Italia che sfiderà l’Olanda per il 3° posto.

Pronostico Croazia-Spagna finale Nations League: lo stato di forma delle squadre

La Spagna si presenta alla finale di Nations League contro la Croazia dopo aver eliminato l’Italia in semifinale, e con tutti i favori dei pronostici. I ragazzi di de la Fuente, secondo le quote sono dati vincenti @2,00 contro il @4,00 dei croati mentre il pareggio si gioca @3.40. Quota @6.25 invece per l’ipotesi che la sfida si risolva ai calci di rigore.

Spagna nettamente avanti @1,50 anche nelle quote antepost per la vittoria del trofeo mentre la Croazia si gioca @2,60. A livello di reti l’Under @1,72, si fa preferire di poco all’Over, offerto @2,00. Chiunque vinca sarà al primo successo nella manifestazione e succederà alla Francia nell’albo d’oro.

Pronostico Croazia-Spagna finale Nations League: probabili formazioni

Mato Joselu, autore del gol vittoria contro l’Italia, è tra i favoriti marcatori per la Spagna con quota @3,00. De la Fuente però punta forte anche su Alvaro Morata, tra i migliori contro gli azzurri: il bomber dell’Atletico Madrid che sblocca la gara come primo marcatore è offerto @5,50. Lato Croazia rimane Andrej Kramaric @4,00 come marcatore, è lui l’uomo più pericoloso mentre mentre un gol o un assist del giocatore più talentoso, Luka Modric, è dato @3,15.

CROAZIA(4-3-2-1): Livakovic, Vrsaliko, Vida, Lovreln, Grvadiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Rebic. Allenatore Dalic

SPAGNA(4-3-3): Unai Simon, Azpicuileta, Pau Torres, Laporta, Jordi Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique

Comparazione migliori quote e free pick Croazia-Spagna

La comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per la finale di Nations League.

Come consiglio per la partita ci aspettiamo un match con poche reti, ma preferiamo ulteriormente la VITTORIA SPAGNA @2.00.