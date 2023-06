Pronostico Turchia-Galles 19 giugno 2023. In campo dal Samsun 19 Mayis Stadyumu, lunedì sera alle ore 20:45, si gioca questa sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei di calcio.

Pronostico Turchia-Galles 19 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

La Turchia guida il Gruppo D con 6 punti, dopo la vittoria di venerdì in Lettonia, una vittoria comunque non semplice per i turchi che sono riusciti a passare solo 3-2 con un finale pazzesco; prima la Lettonia trova il pari al 94° ma al 96° arriva la rete in extremis di Kahveci che da i tre punti alla Turchia, in una partita tesa in cui abbiamo visto 6 cartellini (con un espulsione arrivata da doppio giallo).

Il Galles è al 2° posto con 4 punti dopo aver clamorosamente perso la prima partita del girone, venerdì in casa contro l’Armenia. Dopo il gol veloce di James, i gallesi sono calati, concedendo 3 gol veloci agli armeni che hanno vinto clamorosamente al Cardiff City Stadium. Anche qui partita cattiva in cui abbiamo visto la bellezza di 8 gialli e 1 rosso, tutti nella ripresa.

Comparazioni quote e scommesse Turchia-Galles

Comparazioni delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida.

Sfida importante e abbiamo visto che entrambe le nazionali arrivano da partite nervose con tanti cartellini, come potremmo vedere anche per questa sfida dove consigliamo OVER CARTELLINI (al momento non sono ancora disponibili queste tipologie di giocate ma ci aspettiamo una quota media intorno @1.90 su linea 5.5 cartellini). Nell’ultimo precedente all’europeo del 2021 il Galles vinse 2-0 nella fase a gironi contro i turchi, nonostante un rigore sbagliato da Bale. In quell’occasione ci furono “solo” 4 gialli, oggi ne prevediamo qualcuno in più.