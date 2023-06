Pronostico Islanda-Portogallo 20 giugno 2023. Martedì sera dallo stadio Laugardalsvöllur di Reykjavík si torna in campo per la quarta giornata del girone J, valido per la qualificazione ai prossimi europei di calcio.

Pronostico Islanda-Portogallo 20 giugno 2023: lo stato di forma delle nazionali

Il Portogallo mira a vincere il girone e a qualificarsi ai prossimi Europei di calcio in Germania. Rientra in Europa Cristiano Ronaldo e non dimentichiamo Ruben Dias e Bernardo Silva, freschi vincitori della Champions League e la stella del Milan Rafael Leao, per i lusitani che arrivano dal 3-0 in casa contro la Bosnia, grazie alla rete di Bernardo Silva e alla doppietta di Bruno Fernandes. La squadra di Martinez si trova prima in classifica a punteggio pieno con 9 punti in 3 partite. Subito dietro c’è la Slovacchia seconda a 7.

Attenzione a non sottostimare l’Islanda che arriva all’appuntamento sì da sfavorita, ma in forma mentale e fisica e con l’obiettivo concreto di qualificarsi a sua volta ad Euro 2024, nonostante un brutto passo falso sabato con la sconfitta casalinga per 1-2 contro la Slovacchia nella terza giornata. Tra le fila degli islandesi i giocatori più pericolosi sono di certo i due Gudmundsson, oltre al centravanti Finnbogason.

Pronostico Islanda-Portogallo 20 giugno 2023: probabili formazioni

Islanda (4-3-3): Runarsson; Sampsted, Ingason, Palsson, Magnusson; Willumsson, Gunnarsson, J Gudmundsson; A. Gudmundsson, Finnbogason, Borssteinson.

Portogallo (3-4-3): Diogo Costa; Antonio Silva, Ruben Dias, Pereira; Cancelo, Palinha, Bruno Fernandes, Guerreiro; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

Comparazione quote e scommesse

La comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita.