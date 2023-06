Pronostici 4a giornata qualificazioni Euro 2024. La settimana inizia con diverse partite valide per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio che si giocheranno nel 2024 in Germania. Vediamo il programma completo, il punto della situazione, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici 4a giornata qualificazioni Euro 2024: gruppi A-B-C-D-E

Nel gruppo A si affrontano le prime due della classe, ovvero la Scozia capolista e la Georgia al 2° posto (ma in attesa del ritorno della Spagna ferma per la finale di Nations League vinta sulla Croazia). Nell’altra sfida di questo raggruppamento, invece, la deludente Norvegia di Haaland proverà ad invertire la tendenza contro il fanalino di coda b dopo aver ottenuto fin qui solo un pareggio e 2 sconfitte.

Scontro d’alta quota anche nel gruppo B, dove la Francia ospita la Grecia che però ha giocato una partita in meno: le due squadre, che hanno fin qui solo vinto, non si incontrano dal lontano 2006, quando in amichevole furono i transalpini ad imporsi per 1-0. Con l’Olanda a riposo, proveranno a muovere la classifica Irlanda e Gibilterra, attualmente al palo senza nemmeno un punto.

Prova la fuga l’Inghilterra, che comanda il gruppo C (quello dell’Italia, ancora a riposo perché reduce dalla Nations League, in cui ha ottenuto il 3° posto battendo l’Olanda per 2-3) e se la vedrà in casa contro la Macedonia del Nord, selezione che occupa attualmente il 4° posto con 3 punti, frutto di una vittoria e una sconfitta nei due turni precedenti. Proverà a consolidare il 2° posto l’Ucraina, che non dovrebbe avere problemi a battere il fanalino di coda Malta.

Nel girone D è scontro per la vetta tra Turchia-Galles con l’ultimo precedente che risale agli europei giocati nel 2021 e che ha visto i gallesi imporsi per 2-0. A riposo la Croazia, attualmente terza con 4 punti, mentre l’Armenia cerca il secondo successo consecutivo in casa contro la Lettonia, attualmente ultima del raggruppamento.

A riposo la Repubblica Ceca, attuale capolista del gruppo E, cercherà di approfittarne la Polonia che farà visita alla Moldavia, che fin qui non ha mai vinto (2 pareggi e una sconfitta). Nell’altro match di questo girone, l’Albania cercherà il secondo successo in queste qualificazioni facendo visita alle Isole Far Oer.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Pronostici 4a giornata qualificazioni Euro 2024: gruppi F-G-H-I-J

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Belgio, l’Austria di Rangnick cerca il 3° successo di queste qualificazioni europee nel gruppo F ospitando una Svezia che si è sbloccata nel turno precedente sommergendo di gol l’Azerbaigian (a riposo in questa giornata). Lukaku e soci, invece, saranno di scena in trasferta in Estonia a caccia di 3 punti che sembrano assolutamente alla portata.

La Serbia proverà a fare 3 su 3 facendo visita nel gruppo G alla Bulgaria, che ad oggi ha ottenuto un solo pareggio in 3 gare (2 sconfitte) e che non ha mai battuto i serbi nei due precedenti in amichevole (2 sconfitte). L’Ungheria ospita la Lituania attualmente ultima. Riposa il Montenegro.

Grande equilibrio nel gruppo H, dove ci sono ben quattro nazionali a quota 6 punti. La Danimarca attualmente in testa, affronterà in trasferta la Slovenia, che ha sempre perso nei 4 precedenti. L’incontro più agevole sulla carta lo ha la Finlandia, che ospita il fanalino di coda San Marino, mentre il sorprendente Kazakistan va a caccia del 3° successo nel girone facendo visita all’Irlanda del Nord, reduce da 2 ko consecutivi dopo il successo al primo turno.

Nel gruppo I il big match è tra la Svizzera capolista con 9 punti e la Romania, attualmente seconda con 7 punti. Entrambe le selezioni sono al momento imbattute con l’ultimo precedente, risalente gli Europei del 2016, che si è concluso con un risultato di parità (1-1). Proverà ad approfittarne Israele, che sulla carta non dovrebbe avere problemi a battere Andorra, mentre il Kosovo (3 punti frutto di altrettanti pareggi) sarà di scena in casa della Bielorussia, ancora a secco.

Il Portogallo di Ronaldo cerca il 4° successo e il consolidamento del primo posto nel gruppo J facendo visita all’Islanda. Può blindare la seconda piazza la Slovacchia di mister Calzona, che dovrà vedersela in trasferta col Liechtenstein. Chiude il programma il match che vale il terzo posto tra Bosnia Erzegovina-Lussemburgo.

Programma completo delle partite di lunedì e martedì

Armenia-Lettonia (19.06. 18:00)

Finlandia-San Marino (19.06. 18:00)

Ucraina-Malta (19.06. 18:00)

Bielorussia-Kosovo (19.06. 20:45)

Francia-Grecia (19.06. 20:45)

Inghilterra-Macedonia del Nord (19.06. 20:45)

Irlanda-Gibilterra (19.06. 20:45)

Irlanda del Nord-Kazakistan (19.06. 20:45)

Israele-Andorra (19.06. 20:45)

Slovenia-Danimarca (19.06. 20:45)

Svizzera-Romania (19.06. 20:45)

Turchia-Galles (19.06. 20:45)

Austria-Svezia (20.06. 20:45)

Bosnia Erzegovina-Lussemburgo (20.06. 20:45)

Bulgaria-Serbia (20.06. 20:45)

Estonia-Belgio (20.06. 20:45)

Faerøerne-Albania (20.06. 20:45)

Islanda-Portogallo (20.06. 20:45)

Liechtenstein-Slovacchia (20.06. 20:45)

Moldavia-Polonia (20.06. 20:45)

Norvegia-Cipro (20.06. 20:45)

Scozia-Georgia (20.06. 20:45)

Ungheria-Lituania (20.06. 20:45)