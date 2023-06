Il campionato di calcio italiano di Serie A, si è concluso da qualche settimana, con il successo del Napoli. Ma da qualche giorno, i principali bookmaker hanno aperto le scommesse in Antepost sulla stagione 2023-2024 e sulla squadra che è favorita per la conquista dello scudetto. Quote Antepost Serie A: Inter, Napoli e Juventus, lotta a tre per lo scudetto 2023-2024?

Serie A: Tante squadre in corsa per vincere il titolo di campione d’Italia

Si preannuncia una Serie A stagione 2023-2024, molto spumeggiante, con molte formazioni in corsa per vincere lo scudetto del campionato di calcio italiano, secondo le quote offerte in Antepost dai migliori bookmaker.

Sono sette le squadre che possono vincere lo scudetto, andiamo insieme a vedere le quote offerte per la vincente del campionato di calcio italiano edizione 2023-2024.

Inter favorita, ma occhio a Napoli e Juventus

Per i bookmaker è l’Inter, finalista di Champions League, la squadra favorita per vincere lo scudetto nella stagione 2023-2024. La formazione allenata da Simone Inzaghi è bancata vincente a quota 3 su Starcasinò e a quota 3.10 su Sisal.

A quota 3.50 troviamo il Napoli, pronto a fare il bis della scorsa stagione, e a quota 4.50 la Juventus, che superati i problemi di penalizzazione subiti nello scorso campionato si ripropone per vincere il titolo italiano.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Un gradino più in basso, Milan, Roma, Lazio e Atalanta

La vittoria dello scudetto da parte del Milan, è pagata vincente 6 volte la posta giocata, mentre il successo della Roma è offerto a quota 11, quello dei cugini della Lazio a 13, che precedono in quota l’Atalanta ferma a 27.