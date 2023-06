Pronostico Svizzera U21-Italia U21 25 giugno 2023. Tornano in campo gli azzurrini di Nicolato dopo lo sfortunato esordio perdente contro la Francia dove hanno recriminato anche per le scelte arbitrali e la mancanza del VAR che ha pesato. Ora per l’Italia U21 è già una finale da vincere contro la Svizzera che ha esordito bene contro la Norvegia.

Pronostico Svizzera U21-Italia U21 25 giugno 2023: azzurrini favoriti

Prosegue il cammino dell’Italia negli Europei U21, con la sfida alla Svizzera dopo l’esordio amaro contro la Francia. Gli Azzurrini del ct Paolo Nicolato sono stati superati per 2-1 dai transalpini, ma con diversi episodi dubbi, tra cui un gol non convalidato nonostante la palla fosse entrata. Una beffa alla quale occorre reagire, e infatti per gli esperti l’Italia è avanti nel pronostico contro gli elvetici: la quota azzurra arriva @2, mentre per quella degli avversari si sale tra @3,65; il pareggio @3,40.

Si preannuncia una partita tirata poiché nei 13 precedenti, con gli Azzurrini sconfitti solo una volta, è uscito l’Under, dato @1,75, in ben 11 occasioni mentre si sale @1,95 per l’Over.

Nelle quote antepost nulla è perduto considerando con l’Italia che ha mostrato contro la Francia di essere all’altezza di qualsiasi avversario, anche se la vittoria dell’Europeo è bancata ora @8,50. In prima fila nei pronostici per ora c’è la Spagna @4,50, con Inghilterra e Francia entrambe @5,00. Davanti agli azzurri anche la Germania @8,00 volte la posta.

Pronostico Svizzera U21-Italia U21 25 giugno 2023: probabili formazioni

SVIZZERA UNDER 21 (4-4-2): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Imeri, Sohm, Jashari, Ndoye; Rieder, Stojilković. Ct: Rahmen.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct. Nicolato

ARBITRO: Mohammed Al-Hakim (Svezia)

Comparazione quote Svizzera U21-Italia U21

Comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa partita valida per la 2a giornata della fase a gironi degli europei di calcio Under 21.

Vi consigliamo il Risultato Esatto 2-1 in favore dell’Italia che si gioca @9.50 di quota.