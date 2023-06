La stagione appena conclusa di Bundesliga tedesca, ha visto il suicidio sportivo in casa del Borussia Dortmund, che non riuscendo a battere in casa il Magonza, ha regalato lo scudetto al Bayern Monaco. Quote Bundesliga 2023-2024: Bayern Monaco favorito, ma attenzione al Borussia Dortmund.

Albo d’oro dal 2000 al 2023

Abbiamo preso come riferimento gli ultimi 23 anni di Bundesliga Tedesca e va segnalato come solo 5 squadre diverse siano riuscite a vincere il campionato della Germania.

Uno scudetto lo ha vinto il Werder Brema nella stagione 2003-2004, uno lo Stoccarda nel 2006-2007 e uno lo ha vinto anche il Wolsburg nel 2008-2009, 3 il Borussia Dortmund, 2001-2002, 2010-2011 e 2011-2012 e ben 17 il Bayern Monaco, che detiene in titolo dalla stagione 2012-2013 ad oggi.

Quote Bundesliga 2023-2024: Bayern Monaco favorito, ma attenzione al Borussia Dortmund

Le quote offerte dai bookmaker, per la squadra che vincerà il campionato tedesco di calcio di Bundesliga stagione 2023-2024, vedono ancora una lotta tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

La vittoria del Bayern Monaco nella stagione 2023-2024 è stata inserita nel tabellone quota a 1.60 su Bullibet e su Sisal, mentre la vittoria del Borussia Dortmund paga 6 volte la posta giocata.

Lipsia possibile squadra Outsider

A quota 17 troviamo il successo del Lipsia, mentre più staccate le quote offerte per la vittoria dello scudetto tedesco di calcio. A quota 101 troviamo Union Berlino e Eintrackt Francoforte e quota 151 il successo del Friburgo.

