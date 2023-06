Pronostici Europei Under 21 Quarti di finale. Nel fine settimana del 1 e 2 luglio si torna in campo con gli europei Under 21 dove purtroppo non vedremo l’Italia, eliminata a sorpresa nella fase a gironi, come la Germania campione in carica. L’Inghilterra supera la Spagna come favorita.

Pronostici Europei Under 21 Quarti di finale: le partite di sabato

Il tabellone dei quarti del torneo si è completato: la Georgia, dopo essersi classificata a sorpresa prima nel Gruppo A (dove sono stati eliminati Belgio e Olanda), affronterà Israele (vincente 1-0 con la Repubblica Ceca), seconda nel Gruppo C a discapito della più quotata Germania (sconfitta dagli inglesi 2-0 e ultima a un punto). I georgiani sentono l’aria di casa e in 3 partite della fase a gironi hanno segnato 5 reti. Le due nazionali si sono sfidate in un amichevole lo scorso anno, con vittoria per 2-1 di Israele. Occasione importante per la Georgia che secondo noi passerà. La vittoria nei 90 minuti si gioca @2.30, rischiamo meno con Passaggio del Turno Georgia @1.71.

Svizzera-Spagna. Gli iberici dopo le prime 2 vittorie hanno pareggiato 2-2 contro l’Ucraina, concedendo anche le prime 2 reti nella competizione, per una difesa che fino a quel momento era stata perfetta. La Svizzera ha perso 1-4 contro la Francia dopo il 2-3 contro l’Italia, ma grazie al 2-1 dell’esordio contro la Norvegia, e grazie alla classifica avulsa, è passata. Nelle partite degli svizzeri non mancano mai reti e spettacolo, e le abbiamo viste anche nel precedente dello scorso marzo, un amichevole vinta 3-2 dalla Spagna. Potremmo vedere un altro Over 2.5 gol anche se la quota @1.70 regala poco.

Pronostici Europei Under 21 Quarti di finale: le sfide di domenica

Inghilterra-Portogallo ai quarti è certamente la sfida più interessante con gli inglesi comunque favoriti con quota sotto @2 mentre i portoghesi si arrivano a prendere @3.85 (pareggio @3.60). Gli inglesi hanno vinto le prime 3 partite della fase a gironi, tutte col risultato di 2-0, compresa l’ultima contro una Germania che cercava di vincere per passare, e che invece viene subito eliminata dalla competizione che aveva vinto due anni fa. Il Portogallo dopo un inizio da incubo con la sconfitta con la Georgia, ha cambiato passo, prima pareggiando 1-1 con l’Olanda, poi battendo 2-1 il Belgio in una partita da dentro e fuori che ha premiato i lusitani che inoltre hanno battuto gli inglesi negli ultimi 2 precedenti, giocati agli Europei del 2021 e del 2015, quindi occhio a dare per sconfitto il Portogallo. Consigliamo Under 2.5 @1.95 sempre uscito negli ultimi 2 precedenti sopra discussi e in 7 degli ultimi 8 scontri diretti tra queste due nazionali giovanili.

Francia-Ucraina. I francesi sono stati perfetti nel girone; dopo il fortunoso successo sull’Italia i transalpini hanno battuto 1-0 la Norvegia e poi hanno travolto 4-1 la Svizzera. Attenzione a sottovalutare l’Ucraina ancora imbattuta dopo il 2-0 sulla Croazia e l’1-0 sulla Romania seguiti dal buon pareggio per 2-2 contro i favoriti spagnoli. Nell’ultimo confronto diretto dello scorso anno è finita 3-3, dopo il netto 5-0 francese dell’anno prima, sempre in ambito europeo. Non sottovalutiamo gli ucraini e pensiamo che una rete potranno segnarla anche alla Francia che però rimane favorita. Consigliamo Gol SI @1.80 per entrambe le squadre a segno.

Comparazione quote antepost

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria finale degli europei Under 21. Abbiamo proprio un trio al comando a staccare tutti gli altri, con l’Inghilterra generalmente di poco avanti sulla Spagna, ma occhio anche alla Francia, perfetta con 9 punti su 9 nel girone degli azzurrini. Più staccato il Portogallo @7.50 poi si passa alla sorprendente Georgia @12 che gioca in casa e che ha passato un girone di ferro.