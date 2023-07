Semifinali Europei Under 21. Mercoledì 5 luglio si torna in campo con gli europei di calcio Under 21 e le semifinali. Si sfidano Israele U21-Inghilterra U21 e Spagna U21-Ucraina U21 che si sfidano per la finalissima.

Semifinali Europei Under 21: Israele U21-Inghilterra U21

La prima nazionale’ a raggiungere le semifinali degli Europei Under 21 è stata Israele, che ai quarti ha avuto la meglio contro la Georgia, ma solo dopo i calci di rigore. Dagli 11 metri sono stati gli israeliani ad avere la meglio per 4-3 dopo due errori su 5 dei georgiani.

Dall’altra parte l’Inghilterra, cui è bastata una rete di Gordon per avere la meglio del Portogallo ai quarti di finale. Niente da fare per gli uomini di Rui Jorge, che nonostante abbiano confezionato più occasioni da gol rispetto ai britannici, non sono riusciti a riaprire la partita.

Probabiili Formazioni

ISRAELE (4-4-2): Zarfati; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Khalaili, Azoulay, Gandelman, Gloukh; Tugerman, Gorno. CT. Luzon

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Garner, Harwood-Bellis, Colwill, Aarons; Madueke, Gomes, Jones, Ramsey; Gibb-White, Gordon. CT. Carsley

Semifinali Europei Under 21: Spagna U21-Ucraina U21

Ai quarti di finale la Spagna ha avuto la meglio sulla Svizzera, anche se per gli iberici non è stata di certo una passeggiata visto che dopo il vantaggio di Gomez, gli spagnoli si sono fatti raggiungere al 91’ da Amdouni, prolungando così la sfida ai tempi supplementari. Al 103’ ci ha pensato però un gol di Miranda a fissare il punteggio sul definitivo 2-1 per gli spagnoli.

Tra Francia e Ucraina, invece, ad avere la meglio sono stati a sorpresa questi ultimi con il punteggio di 1-3. E dire che la partita si era messa subito in discesa per la selezione transalpina grazie alla rete di Cherki al 19’. Lo scatenato Sudakov ha ribaltato il risultato prima dell’intervallo con una doppietta, poi all’86’ è arrivato il sigillo di Bondarenko.

Probabili Formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz. CT. Santi Denia.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Brazhko, Bondarenko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Kryskiv. CT. Rotan

Comparazione quote antepost Europei di calcio Under 21

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost per la vittoria finale degli Europei Under 21. L’eliminazione della Francia, per mano della sorprendente Ucraina lancia sempre di più Inghilterra e Spagna, con proprio gli ucraini a fare da terzi incomodi, anche se più staccati. Fuori dalla top-3 c’è Israele, nettamente la cenerentola del lotto con una quota in doppai cifra @13.00.