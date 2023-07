Serie A Calendario completo 2023-24. Appena sorteggiato il calendario completo del prossimo campionato di calcio italiano al via il 20 agosto. Andiamo a vedere tutte le partite e tutte le date che ci attendono per questa stagione di Serie A.

Serie A Calendario completo 2023-24: Girone d’andata

Tutte le partite, giornata per giornata, con tutte le date per il girone d’andata del prossimo campionato di calcio italiano di Serie A 2023-24.

1a giornata (20 agosto)

BOLOGNA-MILAN

EMPOLI-HELLAS VERONA

FROSINONE-NAPOLI

GENOA-FIORENTINA

INTER-MONZA

LECCE-LAZIO

ROMA-SALERNITANA

SASSUOLO-ATALANTA

TORINO-CAGLIARI

UDINESE-JUVENTUS

2a giornata (27 agosto)

CAGLIARI-INTER

FIORENTINA-LECCE

FROSINONE-ATALANTA

HELLAS VERONA-ROMA

JUVENTUS-BOLOGNA

LAZIO-GENOA

MILAN-TORINO

MONZA-EMPOLI

NAPOLI-SASSUOLO

SALERNITANA-UDINESE

3a giornata (3 settembre)

ATALANTA-MONZA

BOLOGNA-CAGLIARI

EMPOLI-JUVENTUS

INTER-FIORENTINA

LECCE-SALERNITANA

NAPOLI-LAZIO

ROMA-MILAN

SASSUOLO-HELLAS VERONA

TORINO-GENOA

UDINESE-FROSINONE

4a giornata (17 settembre)

CAGLIARI-UDINESE

FIORENTINA-ATALANTA

FROSINONE-SASSUOLO

GENOA-NAPOLI

HELLAS VERONA-BOLOGNA

INTER-MILAN

JUVENTUS-LAZIO

MONZA-LECCE

ROMA-EMPOLI

SALERNITANA-TORINO

5a giornata (24 settembre)

ATALANTA-CAGLIARI

BOLOGNA-NAPOLI

EMPOLI-INTER

LAZIO-MONZA

LECCE-GENOA

MILAN-HELLAS VERONA

SALERNITANA-FROSINONE

SASSUOLO-JUVENTUS

TORINO-ROMA

UDINESE-FIORENTINA

6a giornata (27 settembre)

CAGLIARI-MILAN

EMPOLI-SALERNITANA

FROSINONE-FIORENTINA

GENOA-ROMA

HELLAS VERONA-ATALANTA

INTER-SASSUOLO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-TORINO

MONZA-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

7a giornata (1 ottobre)

ATALANTA-JUVENTUS

BOLOGNA-EMPOLI

FIORENTINA-CAGLIARI

LECCE-NAPOLI

MILAN-LAZIO

ROMA-FROSINONE

SALERNITANA-INTER

SASSUOLO-MONZA

TORINO-HELLAS VERONA

UDINESE-GENOA

8a giornata (8 ottobre)

CAGLIARI-ROMA

EMPOLI-UDINESE

FROSINONE-HELLAS VERONA

GENOA-MILAN

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ATALANTA

LECCE-SASSUOLO

MONZA-SALERNITANA

NAPOLI-FIORENTINA

9a giornata (22 ottobre)

ATALANTA-GENOA

BOLOGNA-FROSINONE

FIORENTINA-EMPOLI

HELLAS VERONA-NAPOLI

MILAN-JUVENTUS

ROMA-MONZA

SALERNITANA-CAGLIARI

SASSUOLO-LAZIO

TORINO-INTER

UDINESE-LECCE

10a giornata (29 ottobre)

CAGLIARI-FROSINONE

EMPOLI-ATALANTA

GENOA-SALERNITANA

INTER-ROMA

JUVENTUS-HELLAS VERONA

LAZIO-FIORENTINA

LECCE-TORINO

MONZA-UDINESE

NAPOLI-MILAN

SASSUOLO-BOLOGNA

11a giornata (5 novembre)

ATALANTA-INTER

BOLOGNA-LAZIO

CAGLIARI-GENOA

FIORENTINA-JUVENTUS

FROSINONE-EMPOLI

HELLAS VERONA-MONZA

MILAN-UDINESE

ROMA-LECCE

SALERNITANA-NAPOLI

TORINO-SASSUOLO

12a giornata (12 novembre)

FIORENTINA-BOLOGNA

GENOA-HELLAS VERONA

INTER-FROSINONE

JUVENTUS-CAGLIARI

LAZIO-ROMA

LECCE-MILAN

MONZA-TORINO

NAPOLI-EMPOLI

SASSUOLO-SALERNITANA

UDINESE-ATALANTA

13a giornata (26 novembre)

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-TORINO

CAGLIARI-MONZA

EMPOLI-SASSUOLO

FROSINONE-GENOA

HELLAS VERONA-LECCE

JUVENTUS-INTER

MILAN-FIORENTINA

ROMA-UDINESE

SALERNITANA-LAZIO

14a giornata (3 dicembre)

FIORENTINA-SALERNITANA

GENOA-EMPOLI

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BOLOGNA

MILAN-FROSINONE

MONZA-JUVENTUS

NAPOLI-INTER

SASSUOLO-ROMA

TORINO-ATALANTA

UDINESE-HELLAS VERONA

15a giornata (10 dicembre)

ATALANTA-MILAN

CAGLIARI-SASSUOLO

EMPOLI-LECCE

FROSINONE-TORINO

HELLAS VERONA-LAZIO

INTER-UDINESE

JUVENTUS-NAPOLI

MONZA-GENOA

ROMA-FIORENTINA

SALERNITANA-BOLOGNA

16a giornata (17 dicembre)

ATALANTA-SALERNITANA

BOLOGNA-ROMA

FIORENTINA-HELLAS VERONA

GENOA-JUVENTUS

LAZIO-INTER

LECCE-FROSINONE

MILAN-MONZA

NAPOLI-CAGLIARI

TORINO-EMPOLI

UDINESE-SASSUOLO

17a giornata (23 dicembre)

BOLOGNA-ATALANTA

EMPOLI-LAZIO

FROSINONE-JUVENTUS

HELLAS VERONA-CAGLIARI

INTER-LECCE

MONZA-FIORENTINA

ROMA-NAPOLI

SALERNITANA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-UDINESE

18a giornata (30 dicembre)

ATALANTA-LECCE

CAGLIARI-EMPOLI

FIORENTINA-TORINO

GENOA-INTER

HELLAS VERONA-SALERNITANA

JUVENTUS-ROMA

LAZIO-FROSINONE

MILAN-SASSUOLO

NAPOLI-MONZA

UDINESE-BOLOGNA

Serie A Calendario completo 2023-24: Girone di ritorno

Vediamo anche le partite del girone di ritorno. Confermato il calendario assimetrico che ha fatto il suo debutto lo scorso anno in Serie A.

19a giornata (7 gennaio)

BOLOGNA-GENOA

EMPOLI-MILAN

FROSINONE-MONZA

INTER-HELLAS VERONA

LECCE-CAGLIARI

ROMA-ATALANTA

SALERNITANA-JUVENTUS

SASSUOLO-FIORENTINA

TORINO-NAPOLI

UDINESE-LAZIO

20a giornata (14 gennaio)

ATALANTA-FROSINONE

CAGLIARI-BOLOGNA

FIORENTINA-UDINESE

GENOA-TORINO

HELLAS VERONA-EMPOLI

JUVENTUS-SASSUOLO

LAZIO-LECCE

MILAN-ROMA

MONZA-INTER

NAPOLI-SALERNITANA

21a giornata (21 gennaio)

BOLOGNA-FIORENTINA

EMPOLI-MONZA

FROSINONE-CAGLIARI

INTER-ATALANTA

LECCE-JUVENTUS

ROMA-HELLAS VERONA

SALERNITANA-GENOA

SASSUOLO-NAPOLI

TORINO-LAZIO

UDINESE-MILAN

22a giornata (28 gennaio)

ATALANTA-UDINESE

CAGLIARI-TORINO

FIORENTINA-INTER

GENOA-LECCE

HELLAS VERONA-FROSINONE

JUVENTUS-EMPOLI

LAZIO-NAPOLI

MILAN-BOLOGNA

MONZA-SASSUOLO

SALERNITANA-ROMA

23a giornata (4 febbraio)

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-SASSUOLO

EMPOLI-GENOA

FROSINONE-MILAN

INTER-JUVENTUS

LECCE-FIORENTINA

NAPOLI-HELLAS VERONA

ROMA-CAGLIARI

TORINO-SALERNITANA

UDINESE-MONZA

24a giornata (11 febbraio)

BOLOGNA-LECCE

CAGLIARI-LAZIO

FIORENTINA-FROSINONE

GENOA-ATALANTA

JUVENTUS-UDINESE

MILAN-NAPOLI

MONZA-HELLAS VERONA

ROMA-INTER

SALERNITANA-EMPOLI

SASSUOLO-TORINO

25a giornata (18 febbraio)

ATALANTA-SASSUOLO

EMPOLI-FIORENTINA

FROSINONE-ROMA

HELLAS VERONA-JUVENTUS

INTER-SALERNITANA

LAZIO-BOLOGNA

MONZA-MILAN

NAPOLI-GENOA

TORINO-LECCE

UDINESE-CAGLIARI

26a giornata (25 febbraio)

BOLOGNA-HELLAS VERONA

CAGLIARI-NAPOLI

FIORENTINA-LAZIO

GENOA-UDINESE

JUVENTUS-FROSINONE

LECCE-INTER

MILAN-ATALANTA

ROMA-TORINO

SALERNITANA-MONZA

SASSUOLO-EMPOLI

27a giornata (3 marzo)

ATALANTA-BOLOGNA

EMPOLI-CAGLIARI

FROSINONE-LECCE

HELLAS VERONA-SASSUOLO

INTER-GENOA

LAZIO-MILAN

MONZA-ROMA

NAPOLI-JUVENTUS

TORINO-FIORENTINA

UDINESE-SALERNITANA

28a giornata (10 marzo)

BOLOGNA-INTER

CAGLIARI-SALERNITANA

FIORENTINA-ROMA

GENOA-MONZA

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-UDINESE

LECCE-HELLAS VERONA

MILAN-EMPOLI

NAPOLI-TORINO

SASSUOLO-FROSINONE

29a giornata (17 marzo)

ATALANTA-FIORENTINA

EMPOLI-BOLOGNA

FROSINONE-LAZIO

HELLAS VERONA-MILAN

INTER-NAPOLI

JUVENTUS-GENOA

MONZA-CAGLIARI

ROMA-SASSUOLO

SALERNITANA-LECCE

UDINESE-TORINO

30a giornata (30 marzo)

BOLOGNA-SALERNITANA

CAGLIARI-HELLAS VERONA

FIORENTINA-MILAN

GENOA-FROSINONE

INTER-EMPOLI

LAZIO-JUVENTUS

LECCE-ROMA

NAPOLI-ATALANTA

SASSUOLO-UDINESE

TORINO-MONZA

31a giornata (7 aprile)

CAGLIARI-ATALANTA

EMPOLI-TORINO

FROSINONE-BOLOGNA

HELLAS VERONA-GENOA

JUVENTUS-FIORENTINA

MILAN-LECCE

MONZA-NAPOLI

ROMA-LAZIO

SALERNITANA-SASSUOLO

UDINESE-INTER

32a giornata (14 aprile)

ATALANTA-HELLAS VERONA

BOLOGNA-MONZA

FIORENTINA-GENOA

INTER-CAGLIARI

LAZIO-SALERNITANA

LECCE-EMPOLI

NAPOLI-FROSINONE

TORINO-JUVENTUS

SASSUOLO-MILAN

UDINESE-ROMA

33a giornata (21 aprile)

CAGLIARI-JUVENTUS

EMPOLI-NAPOLI

GENOA-LAZIO

HELLAS VERONA-UDINESE

MILAN-INTER

MONZA-ATALANTA

ROMA-BOLOGNA

SALERNITANA-FIORENTINA

SASSUOLO-LECCE

TORINO-FROSINONE

34a giornata (28 aprile)

ATALANTA-EMPOLI

BOLOGNA-UDINESE

FIORENTINA-SASSUOLO

FROSINONE-SALERNITANA

GENOA-CAGLIARI

INTER-TORINO

JUVENTUS-MILAN

LAZIO-HELLAS VERONA

LECCE-MONZA

NAPOLI-ROMA

35a giornata (5 maggio)

CAGLIARI-LECCE

EMPOLI-FROSINONE

HELLAS VERONA-FIORENTINA

MILAN-GENOA

MONZA-LAZIO

ROMA-JUVENTUS

SALERNITANA-ATALANTA

SASSUOLO-INTER

TORINO-BOLOGNA

UDINESE-NAPOLI

36a giornata (12 maggio)

ATALANTA-ROMA

FIORENTINA-MONZA

FROSINONE-INTER

GENOA-SASSUOLO

HELLAS VERONA-TORINO

JUVENTUS-SALERNITANA

LAZIO-EMPOLI

LECCE-UDINESE

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-BOLOGNA

37a giornata (19 maggio)

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-NAPOLI

INTER-LAZIO

LECCE-ATALANTA

MONZA-FROSINONE

ROMA-GENOA

SALERNITANA-HELLAS VERONA

SASSUOLO-CAGLIARI

TORINO-MILAN

UDINESE-EMPOLI

38a giornata (26 maggio)

ATALANTA-TORINO

CAGLIARI-FIORENTINA

EMPOLI-ROMA

FROSINONE-UDINESE

GENOA-BOLOGNA

HELLAS VERONA-INTER

JUVENTUS-MONZA

LAZIO-SASSUOLO

MILAN-SALERNITANA

NAPOLI-LECCE

