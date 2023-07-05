Serie A Calendario completo 2023-24. Appena sorteggiato il calendario completo del prossimo campionato di calcio italiano al via il 20 agosto. Andiamo a vedere tutte le partite e tutte le date che ci attendono per questa stagione di Serie A.
Serie A Calendario completo 2023-24: Girone d’andata
Tutte le partite, giornata per giornata, con tutte le date per il girone d’andata del prossimo campionato di calcio italiano di Serie A 2023-24.
1a giornata (20 agosto)
BOLOGNA-MILAN
EMPOLI-HELLAS VERONA
FROSINONE-NAPOLI
GENOA-FIORENTINA
INTER-MONZA
LECCE-LAZIO
ROMA-SALERNITANA
SASSUOLO-ATALANTA
TORINO-CAGLIARI
UDINESE-JUVENTUS
2a giornata (27 agosto)
CAGLIARI-INTER
FIORENTINA-LECCE
FROSINONE-ATALANTA
HELLAS VERONA-ROMA
JUVENTUS-BOLOGNA
LAZIO-GENOA
MILAN-TORINO
MONZA-EMPOLI
NAPOLI-SASSUOLO
SALERNITANA-UDINESE
3a giornata (3 settembre)
ATALANTA-MONZA
BOLOGNA-CAGLIARI
EMPOLI-JUVENTUS
INTER-FIORENTINA
LECCE-SALERNITANA
NAPOLI-LAZIO
ROMA-MILAN
SASSUOLO-HELLAS VERONA
TORINO-GENOA
UDINESE-FROSINONE
4a giornata (17 settembre)
CAGLIARI-UDINESE
FIORENTINA-ATALANTA
FROSINONE-SASSUOLO
GENOA-NAPOLI
HELLAS VERONA-BOLOGNA
INTER-MILAN
JUVENTUS-LAZIO
MONZA-LECCE
ROMA-EMPOLI
SALERNITANA-TORINO
5a giornata (24 settembre)
ATALANTA-CAGLIARI
BOLOGNA-NAPOLI
EMPOLI-INTER
LAZIO-MONZA
LECCE-GENOA
MILAN-HELLAS VERONA
SALERNITANA-FROSINONE
SASSUOLO-JUVENTUS
TORINO-ROMA
UDINESE-FIORENTINA
6a giornata (27 settembre)
CAGLIARI-MILAN
EMPOLI-SALERNITANA
FROSINONE-FIORENTINA
GENOA-ROMA
HELLAS VERONA-ATALANTA
INTER-SASSUOLO
JUVENTUS-LECCE
LAZIO-TORINO
MONZA-BOLOGNA
NAPOLI-UDINESE
7a giornata (1 ottobre)
ATALANTA-JUVENTUS
BOLOGNA-EMPOLI
FIORENTINA-CAGLIARI
LECCE-NAPOLI
MILAN-LAZIO
ROMA-FROSINONE
SALERNITANA-INTER
SASSUOLO-MONZA
TORINO-HELLAS VERONA
UDINESE-GENOA
8a giornata (8 ottobre)
CAGLIARI-ROMA
EMPOLI-UDINESE
FROSINONE-HELLAS VERONA
GENOA-MILAN
INTER-BOLOGNA
JUVENTUS-TORINO
LAZIO-ATALANTA
LECCE-SASSUOLO
MONZA-SALERNITANA
NAPOLI-FIORENTINA
9a giornata (22 ottobre)
ATALANTA-GENOA
BOLOGNA-FROSINONE
FIORENTINA-EMPOLI
HELLAS VERONA-NAPOLI
MILAN-JUVENTUS
ROMA-MONZA
SALERNITANA-CAGLIARI
SASSUOLO-LAZIO
TORINO-INTER
UDINESE-LECCE
10a giornata (29 ottobre)
CAGLIARI-FROSINONE
EMPOLI-ATALANTA
GENOA-SALERNITANA
INTER-ROMA
JUVENTUS-HELLAS VERONA
LAZIO-FIORENTINA
LECCE-TORINO
MONZA-UDINESE
NAPOLI-MILAN
SASSUOLO-BOLOGNA
11a giornata (5 novembre)
ATALANTA-INTER
BOLOGNA-LAZIO
CAGLIARI-GENOA
FIORENTINA-JUVENTUS
FROSINONE-EMPOLI
HELLAS VERONA-MONZA
MILAN-UDINESE
ROMA-LECCE
SALERNITANA-NAPOLI
TORINO-SASSUOLO
12a giornata (12 novembre)
FIORENTINA-BOLOGNA
GENOA-HELLAS VERONA
INTER-FROSINONE
JUVENTUS-CAGLIARI
LAZIO-ROMA
LECCE-MILAN
MONZA-TORINO
NAPOLI-EMPOLI
SASSUOLO-SALERNITANA
UDINESE-ATALANTA
13a giornata (26 novembre)
ATALANTA-NAPOLI
BOLOGNA-TORINO
CAGLIARI-MONZA
EMPOLI-SASSUOLO
FROSINONE-GENOA
HELLAS VERONA-LECCE
JUVENTUS-INTER
MILAN-FIORENTINA
ROMA-UDINESE
SALERNITANA-LAZIO
14a giornata (3 dicembre)
FIORENTINA-SALERNITANA
GENOA-EMPOLI
LAZIO-CAGLIARI
LECCE-BOLOGNA
MILAN-FROSINONE
MONZA-JUVENTUS
NAPOLI-INTER
SASSUOLO-ROMA
TORINO-ATALANTA
UDINESE-HELLAS VERONA
15a giornata (10 dicembre)
ATALANTA-MILAN
CAGLIARI-SASSUOLO
EMPOLI-LECCE
FROSINONE-TORINO
HELLAS VERONA-LAZIO
INTER-UDINESE
JUVENTUS-NAPOLI
MONZA-GENOA
ROMA-FIORENTINA
SALERNITANA-BOLOGNA
16a giornata (17 dicembre)
ATALANTA-SALERNITANA
BOLOGNA-ROMA
FIORENTINA-HELLAS VERONA
GENOA-JUVENTUS
LAZIO-INTER
LECCE-FROSINONE
MILAN-MONZA
NAPOLI-CAGLIARI
TORINO-EMPOLI
UDINESE-SASSUOLO
17a giornata (23 dicembre)
BOLOGNA-ATALANTA
EMPOLI-LAZIO
FROSINONE-JUVENTUS
HELLAS VERONA-CAGLIARI
INTER-LECCE
MONZA-FIORENTINA
ROMA-NAPOLI
SALERNITANA-MILAN
SASSUOLO-GENOA
TORINO-UDINESE
18a giornata (30 dicembre)
ATALANTA-LECCE
CAGLIARI-EMPOLI
FIORENTINA-TORINO
GENOA-INTER
HELLAS VERONA-SALERNITANA
JUVENTUS-ROMA
LAZIO-FROSINONE
MILAN-SASSUOLO
NAPOLI-MONZA
UDINESE-BOLOGNA
Serie A Calendario completo 2023-24: Girone di ritorno
Vediamo anche le partite del girone di ritorno. Confermato il calendario assimetrico che ha fatto il suo debutto lo scorso anno in Serie A.
19a giornata (7 gennaio)
BOLOGNA-GENOA
EMPOLI-MILAN
FROSINONE-MONZA
INTER-HELLAS VERONA
LECCE-CAGLIARI
ROMA-ATALANTA
SALERNITANA-JUVENTUS
SASSUOLO-FIORENTINA
TORINO-NAPOLI
UDINESE-LAZIO
20a giornata (14 gennaio)
ATALANTA-FROSINONE
CAGLIARI-BOLOGNA
FIORENTINA-UDINESE
GENOA-TORINO
HELLAS VERONA-EMPOLI
JUVENTUS-SASSUOLO
LAZIO-LECCE
MILAN-ROMA
MONZA-INTER
NAPOLI-SALERNITANA
21a giornata (21 gennaio)
BOLOGNA-FIORENTINA
EMPOLI-MONZA
FROSINONE-CAGLIARI
INTER-ATALANTA
LECCE-JUVENTUS
ROMA-HELLAS VERONA
SALERNITANA-GENOA
SASSUOLO-NAPOLI
TORINO-LAZIO
UDINESE-MILAN
22a giornata (28 gennaio)
ATALANTA-UDINESE
CAGLIARI-TORINO
FIORENTINA-INTER
GENOA-LECCE
HELLAS VERONA-FROSINONE
JUVENTUS-EMPOLI
LAZIO-NAPOLI
MILAN-BOLOGNA
MONZA-SASSUOLO
SALERNITANA-ROMA
23a giornata (4 febbraio)
ATALANTA-LAZIO
BOLOGNA-SASSUOLO
EMPOLI-GENOA
FROSINONE-MILAN
INTER-JUVENTUS
LECCE-FIORENTINA
NAPOLI-HELLAS VERONA
ROMA-CAGLIARI
TORINO-SALERNITANA
UDINESE-MONZA
24a giornata (11 febbraio)
BOLOGNA-LECCE
CAGLIARI-LAZIO
FIORENTINA-FROSINONE
GENOA-ATALANTA
JUVENTUS-UDINESE
MILAN-NAPOLI
MONZA-HELLAS VERONA
ROMA-INTER
SALERNITANA-EMPOLI
SASSUOLO-TORINO
25a giornata (18 febbraio)
ATALANTA-SASSUOLO
EMPOLI-FIORENTINA
FROSINONE-ROMA
HELLAS VERONA-JUVENTUS
INTER-SALERNITANA
LAZIO-BOLOGNA
MONZA-MILAN
NAPOLI-GENOA
TORINO-LECCE
UDINESE-CAGLIARI
26a giornata (25 febbraio)
BOLOGNA-HELLAS VERONA
CAGLIARI-NAPOLI
FIORENTINA-LAZIO
GENOA-UDINESE
JUVENTUS-FROSINONE
LECCE-INTER
MILAN-ATALANTA
ROMA-TORINO
SALERNITANA-MONZA
SASSUOLO-EMPOLI
27a giornata (3 marzo)
ATALANTA-BOLOGNA
EMPOLI-CAGLIARI
FROSINONE-LECCE
HELLAS VERONA-SASSUOLO
INTER-GENOA
LAZIO-MILAN
MONZA-ROMA
NAPOLI-JUVENTUS
TORINO-FIORENTINA
UDINESE-SALERNITANA
28a giornata (10 marzo)
BOLOGNA-INTER
CAGLIARI-SALERNITANA
FIORENTINA-ROMA
GENOA-MONZA
JUVENTUS-ATALANTA
LAZIO-UDINESE
LECCE-HELLAS VERONA
MILAN-EMPOLI
NAPOLI-TORINO
SASSUOLO-FROSINONE
29a giornata (17 marzo)
ATALANTA-FIORENTINA
EMPOLI-BOLOGNA
FROSINONE-LAZIO
HELLAS VERONA-MILAN
INTER-NAPOLI
JUVENTUS-GENOA
MONZA-CAGLIARI
ROMA-SASSUOLO
SALERNITANA-LECCE
UDINESE-TORINO
30a giornata (30 marzo)
BOLOGNA-SALERNITANA
CAGLIARI-HELLAS VERONA
FIORENTINA-MILAN
GENOA-FROSINONE
INTER-EMPOLI
LAZIO-JUVENTUS
LECCE-ROMA
NAPOLI-ATALANTA
SASSUOLO-UDINESE
TORINO-MONZA
31a giornata (7 aprile)
CAGLIARI-ATALANTA
EMPOLI-TORINO
FROSINONE-BOLOGNA
HELLAS VERONA-GENOA
JUVENTUS-FIORENTINA
MILAN-LECCE
MONZA-NAPOLI
ROMA-LAZIO
SALERNITANA-SASSUOLO
UDINESE-INTER
32a giornata (14 aprile)
ATALANTA-HELLAS VERONA
BOLOGNA-MONZA
FIORENTINA-GENOA
INTER-CAGLIARI
LAZIO-SALERNITANA
LECCE-EMPOLI
NAPOLI-FROSINONE
TORINO-JUVENTUS
SASSUOLO-MILAN
UDINESE-ROMA
33a giornata (21 aprile)
CAGLIARI-JUVENTUS
EMPOLI-NAPOLI
GENOA-LAZIO
HELLAS VERONA-UDINESE
MILAN-INTER
MONZA-ATALANTA
ROMA-BOLOGNA
SALERNITANA-FIORENTINA
SASSUOLO-LECCE
TORINO-FROSINONE
34a giornata (28 aprile)
ATALANTA-EMPOLI
BOLOGNA-UDINESE
FIORENTINA-SASSUOLO
FROSINONE-SALERNITANA
GENOA-CAGLIARI
INTER-TORINO
JUVENTUS-MILAN
LAZIO-HELLAS VERONA
LECCE-MONZA
NAPOLI-ROMA
35a giornata (5 maggio)
CAGLIARI-LECCE
EMPOLI-FROSINONE
HELLAS VERONA-FIORENTINA
MILAN-GENOA
MONZA-LAZIO
ROMA-JUVENTUS
SALERNITANA-ATALANTA
SASSUOLO-INTER
TORINO-BOLOGNA
UDINESE-NAPOLI
36a giornata (12 maggio)
ATALANTA-ROMA
FIORENTINA-MONZA
FROSINONE-INTER
GENOA-SASSUOLO
HELLAS VERONA-TORINO
JUVENTUS-SALERNITANA
LAZIO-EMPOLI
LECCE-UDINESE
MILAN-CAGLIARI
NAPOLI-BOLOGNA
37a giornata (19 maggio)
BOLOGNA-JUVENTUS
FIORENTINA-NAPOLI
INTER-LAZIO
LECCE-ATALANTA
MONZA-FROSINONE
ROMA-GENOA
SALERNITANA-HELLAS VERONA
SASSUOLO-CAGLIARI
TORINO-MILAN
UDINESE-EMPOLI
38a giornata (26 maggio)
ATALANTA-TORINO
CAGLIARI-FIORENTINA
EMPOLI-ROMA
FROSINONE-UDINESE
GENOA-BOLOGNA
HELLAS VERONA-INTER
JUVENTUS-MONZA
LAZIO-SASSUOLO
MILAN-SALERNITANA
NAPOLI-LECCE
Quote antepost: comparazione Scudetto Serie A
Aggiorniamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per lo scudetto 2023-24 di Serie A. L’Inter prende il largo su Napoli e Juventus. In seconda fascia c’è il Milan più staccato @7.50 e poi le romane in doppia cifra, con Roma @12 e Lazio @15.
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Scudetto Serie A 2023-24
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26/05/2024
20:45
|Bookmaker
|Inter
|Napoli
|Juventus
|2.50
|4.50
|4.50
|2.50
|4.00
|4.00
|2.25
|4.00
|5.00
|2.30
|4.50
|5.00
|Quota rilevata alle 12:32 del 05/07/2023