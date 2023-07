Cresce del 18.8%, la spesa che i giocatori italiani hanno dedicato alle scommesse sportive online, passate dai 74.3 milioni di euro raccolti nel mese di giugno dello scorso anno, agli attuali 88.3 milioni di euro. Scommesse Sportive Online: la spesa a giugno cresce del 18.8%. Buone performance per Sisal e Lottomatica.

Spesa e raccolta in aumento per le Scommesse Sportive Online in Italia

La raccolta nel mese di giugno 2023, per quel che concerne le Scommesse sportive online in Italia, ha raggiunto la cifra di circa 807 milioni di euro, dato in crescita di oltre il 19%, se paragonato allo stesso mese dello scorso anno, quando la raccolta si era fermata a 678 milioni di euro.

Lottomatica-Goldbet e Betflag insieme guidano il mercato

Al comando degli operatori, per quel che concerne la spesa che i giocatori italiani hanno dedicato alle scommesse sportive online, troviamo la somma di tre operatori, Lottomatica-Goldbet e Betflag, con una quota mercato pari al 19%.

Sul secondo gradino del podio troviamo Snai, con una quota pari al 13.93%, mentre in terza posizione Sisal, con il 13.32% del mercato delle scommesse sportive online.

Dal quarto al settimo posto in classifica

Al quarto posto in classifica si posiziona Bet365, con una quota pari al 12.99%, al quinto posto in calo troviamo Eurobet, con una quota pari al 8.61%, al sesto PlanetWin365 con 8.10% e in settima posizione il network di E-Play24.

Chiude la Top 10 Newgioco

Bwin si posiziona all’ottavo posto in classifica, con una quota ferma al 2.26%, in nona posizione troviamo William Hill con 1.49% di quota mercato, chiude la Top 10 della classifica degli operatori italiani Newgioco, con una quota pari al 1.33%.

