Tra oggi 11 luglio e domani 12 luglio 2023, si giocano le partite di andata dei turni preliminari di Champions League. Schedina Champions League: Zalgiris e Slovan Bratislava vittorie in casa, Qarabag e Maccabi Haifa in trasferta. Scopri la nostra schedina valida per questi match di calcio.

Calcio Champions League: partite del 11 Luglio

Partiamo la nostra schedina dedicata ai match di andata degli ottavi di finale dei turni di qualificazione al tabellone principale di Champions League con le partite in programma questa sera.

Vittorie interne preferite nei match tra Zalgiris e Struga, tra Olimpia Lubiana e Valmiera, tra Rakov e Flora e nel match che vede opposti i padroni di casa dello Shamrock Rovers contro il Breidablik.

Vittorie esterne da giocare nella nostra schedina nelle partite tra Lincon e Qarabag, tra Hamrum e Maccabi Haifa, tra Klaksvik e Ferencvaros.

Per quanto concerne i pareggi, vi consigliamo di giocare il segno X nelle partite che vedono opposte Urartu e Zriniski e tra Partizani e BATE.

Schedina Champions League: partite del 12 Luglio

Per i match che si giocano il 12 luglio, vi consigliamo di giocarvi la vittoria interna nelle partite tra Astana e Dinamo Tblisi, tra HJK e Larne, tra Hacken e TNS e tra i campioni nazionali slovacchi dello Slovan Bratislava opposti alla squadra lussemburghese dello Hesperenage.

Segno X invece consigliato nella nostra schedina dedicata alla Champions League, nella partita che vede opposte la squadra rumena del Farul Costanta e quella moldava dello Sherrif Tiraspol.

