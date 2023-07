Il campionato di calcio italiano cadetto di Serie B, ripartirà con la stagione 2023-2024, nel fine settimana del 18-19 e 20 agosto e salvo colpi di scena, anche le squadre ammesse sono state inserite nel tabellone. Quote vincente Serie B 2023 2024: Bari, Palermo, Parma e Sampdoria favorite per il ritorno in Serie A.

Serie B: tante formazioni posso ambire alla Serie A

La stagione 2023-2024 di Serie B, si preannuncia molto scoppiettante viste le tante formazioni che partono per tornare in Serie A. Noi dello staff di Poker Italia Web, abbiamo dato un voto alle squadre che per noi sono le maggiori candidate al salto nella categoria maggiore.

Bari, Palermo, Parma e Sampdoria favorite per il ritorno in Serie A

Sono quattro secondo noi le formazioni che meritano il voto massimo, ovvero 5 e sono le squadre al momento più attrezzate per giocarsi i 3 posti per tornare in Serie A.

La prima è il Bari, che lo scorso anno si è visto sfumare il sogno qualificazione nei minuti di recupero, la seconda è la Sampdoria, pronta a riscattare la brutta stagione dello scorso campionato e poi inseriamo Palermo e Parma, che hanno sicuramente un organico pronto per salire nel campionato maggiore.

Spezia, Pisa, Cremonese e Catanzaro le possibili outsider

Tra le formazioni che noi pensiamo abbiamo sulla carta una rosa importante e possano considerarsi possibili outsider troviamo due formazioni retrocesse, Spezia e Cremonese, il Pisa che due anni fa ha perso la finale contro il Monza per il ritorno in Serie A, e una neopromossa molto interessante come il Catanzaro.

