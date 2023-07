Vuoi dei pronostici gratuiti per le partite in programma oggi 25 e domani 26 luglio 2023, con i consigli gratuiti dei nostri tipster esperti di calcio? per te abbiamo preparato una schedina dedicata ai turni di qualificazione alla prossima Champions League composta da cinque partite, dandovi suggerimenti per le vostre scommesse. Pronostici Champions League: scopri la nostra schedina per i match del 25 e 26 luglio 2023.

Tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio 2023, si giocano le partite di andata dei quarti di finale per l’accesso al tabellone di calcio in Champions League.

Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da cinque partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Dinamo Zagabria-Astana / Martedì 25 Luglio 2023 / ore 20

La prima partita della nostra Schedina di oggi 25 e domani 26 luglio 2023, si gioca in Croazia e mette a confronto la Dinamo Zagabria e l’Astana. I padroni di casa campioni di Croazia entrano nel tabellone dai quarti di finale, la squadra kazaka dell’Astana ha superato negli ottavi di finale la Dinamo Tbilisi.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria interna della Dinamo Zagabria. Il nostro pronostico quindi è 1 a quota 1.40 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Gol NO, offerto su Netbet a quota 1.70, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Breidablik-Copenhagen /Martedì 25 luglio 2023 / ore 21.15

La secondo partita ci porta in Islanda, dove alle ore 21.15 scendono in campo Breidablik-Copenhagen. La squadra di casa del Breidablik, ha superato negli ottavi di finale i campioni in carica di Irlanda dello Shamrock Rovers, mentre il Copenhagen entra in tabellone dai quarti di finale.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra ospite del Copenhagen. Il nostro pronostico quindi è 2 a quota 1.65 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Netbet a quota 1.55, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Aris-Bate / Mercoledì 26 luglio / ore 19

La terza è partita della nostra schedina si gioca a Cipro alle ore 19, e vede scendere in campo Aris-Bate. La squadra di casa entra nel tabellone di qualificazione dall prossima Champions League dai quarti di finale, mentre la formazione bielorussa del Bate, ha superato negli ottavi di finale la squadra albanese del Partizani.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra di casa. Il nostro pronostico quindi è il segno 1 a quota 1.6o su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Starcasinò a quota 1.55, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Klaksvik-Hacken / Mercoledì 26 Luglio 2023 / ore 20.45

La quarta partita della nostra Schedina di oggi 25 e domani 26 luglio 2023, si gioca alle Isole Faroe e mette a confronto Klaksvik e Hacken. I padroni di casa, hanno superato a sorpresa negli ottavi di finale, la squadra ungherese del Ferencvaros, mentre i campioni in carica di Svezia hanno battuto i gallesi del TNS.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria esterna del Hacken. Il nostro pronostico quindi è 2 a quota 1.60 su Sisal (bonus di benevuto fino a 1250 euro in fun bonus), ma si può optare anche su Gol SI, offerto su Netbet a quota 1.70, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Ludogorest-Olimpia Lubiana / Mercoledì 26 luglio / ore 20.45

La quinta e ultima partita della nostra schedina si gioca in Bulgaria alle ore 20.45, e vede scendere in campo Ludogorest e Olimpia Lubiana. La squadra di casa del Ludogorest, ha superato negli ottavi di finale il Ballkani, mentre gli sloveni del Lubiana hanno superato il Valmiera.

Pronostico della Partita

Dopo aver analizzato la partita, i nostri tipster esperti di calcio prevedono la vittoria della squadra di casa. Il nostro pronostico quindi è il segno 1 a quota 1.5o su Bullibet (bonus di benevuto fino a 50 euro), ma si può optare anche su Over 2.5, offerto su Starcasinò a quota 1.55, che offre ai nuovi clienti un bonus di benvenuto fino a 25 euro.

Riepilogo Multiple

Quote Eurobet:

MULTIPLA 1X2 @9.35

Dinamo Zagabria-Astana: 1 1.40

Breidablik-Copenhagen: 2 1.65

Aris-Bate: 1 1.60

Klaksvik-Hacken: 2

Ludogorest-Olimpia Lubiana: 1

MULTIPLA GOL @22.86

Dinamo Zagabria-Astana: GOL NO 1.70

Breidablik-Copenhagen: OVER 2.5 1.55

Aris-Bate: OVER 2.5 1.55

Klaksvik-Hacken: GOL SI 1.70

Ludogorest-Olimpia Lubiana: OVER 2.5