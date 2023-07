Pronostici Italia-Svezia. Seconda giornata dei mondiali di calcio femminili, impegno difficile per le azzurre, che dopo essere passate in extremis contro l’Argentina, sono sfavorite contro la Svezia.

Pronostici Italia-Svezia: lo stato di forma delle nazionali

Sabato 29 luglio alle ore 9:30 italiane, la nazionale italiana femminile di Milena Bertolini torna in campo per il match contro la Svezia. La gara è valida per il secondo turno del girone G dei Mondiali di calcio femminili in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Entrambe le formazioni attualmente sono in testa al girone con 3 punti, avendo vinto le rispettive gare d’esordio. L’Italia ha battuto l’Argentina per 1-0 grazie alla rete messa a segno nei minuti finali dalla subentrata Cristiana Girelli (calciatrice della Juventus), mentre le svedesi hanno superato il Sudafrica con il punteggio di 2-1: al vantaggio iniziale della sudafricane con Magaia, hanno risposto Rolfo e Ilestedt.

L’ultimo scontro tra queste due nazionali a livello femminile risale all’Algarve Cup Women 2022 e si è concluso con la vittoria delle svedesi dopo i calci di rigore (1-1 al 90’). Nella storia recente, l’Italia è stata una delle bestie nere della Svezia, che è stata battuta in amichevole nel 2018 (1-0) e agli Europei del 2017 (3-2), anche se in quel caso si è trattato di un successo inutile per la nazionale italiana, eliminata ugualmente ai gironi, mentre le svedesi si sono qualificate con il 2° posto.

Quanto allo stato di forma, prima di battere il Sudafrica al debutto Mondiale, la Svezia aveva giocato due amichevoli ad aprile scorso, pareggiando per 3-3 con la Norvegia e perdendo per 0-1 con la Danimarca. L’Italia, invece, è imbattuta da 5 gare di fila e, prima del match contro l’Argentina, aveva battuto in amichevole Nuova Zelanda, Colombia e Corea del Sud, pareggiando invece con il Marocco (0-0).

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Pronostici Italia-Svezia: probabili formazioni

Il CT dell’Italia, Milena Bertolini, schiererà l’Italia ancora con il collaudato modulo 4-2-3-1 con Giacinti nel ruolo di terminale offensivo, mentre alle sue spalle ci saranno probabilmentte ancora Bonansea, Caruso e Beccari, in vantaggio su Girelli, partita in panchina anche all’esordio contro l’Argentina. La baby Dragoni in vantaggio su Greggi per affiancare in mediana Giugliano, mentre in difesa, davanti a Durante, ci saranno – da destra verso sinistra – Di Guglielmo, Linari, Salvai e Boattin.

Modulo speculare per il ct svedese Peter Gerhardsson, che davanti a Musovic dovrebbe presentare una linea difensiva composta da Andersson, Eriksson, Ilestedt e Bjorn. In mediana Asllani e Angeldal, mentre Rolfo, Kaneryd e Rubensson supporterebbero la punta Blackstenius.

Italia (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Dragoni; Bonansea, Caruso, Beccari; Giacinti. CT: Bertolini

Svezia (4-2-3-1): Musovic; Andersson, Eriksson, Ilestedt, Bjorn; Asllani, Angeldal; Rolfo, Kaneryd, Rubensson; Blackstenius. CT: Gerhardsson

Quote e scommesse Italia D-Svezia D

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida.

La nazionale italiana arriva da 3 Under e da 3 Gol NO di fila. Diverso il percorso a livello di reti della Svezia che arriva da 2 Over, ma prima aveva segnato 2 Under, e in questa sfida vediamo poche reti e consigliamo UNDER 2,5 @1.63.