Pronostici Calcio Schedina 28-30 luglio 2023. Abbiamo preparato una Multipla quota @4.50 per il weekend di calcio, che tocca le partite che vanno dall’Europa (Danimarca e Bundesliga 2) fino agli Stati Uniti (amichevole Real-Barca) e fino al Sud America (campionato argentino).

Pronostici Calcio Schedina 28-30 luglio 2023: iniziamo da Danimarca e Germania

Per la nostra schedina iniziamo con l’anticipo della Superliga danese, in campo venerdì 28 luglio alle ore 19:00 con Viborg-Lyngby dalla Energi Viborg Arena, sfida su cui puntiamo per entrambe le squadre a segno, cosa successa nelle ultime 2 partite del Viborg, ma anche il Lyngby arriva dal 1-2 contro il Copenhagen. GOL SI anche negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni, lo troviamo intorno @1.70 di quota.

Già in campo la Bundesliga 2, la seconda lega del calcio tedesco che inizia con un big match tra due formazioni che aspirano a tornare nella massima serie: Amburgo-Schalke 04. I padroni di casa arrivano da una doppia sconfitta in amichevole mentre lo Schalke ha pareggiato 2-2 col Twente l’ultima sfida preparatoria, e venerdì sera si comincia a fare sul serio. Lo Schalke arriva da una stagione pessima in cui è retrocesso dalla prima serie mentre l’Amburgo ci riprova dopo aver perso lo spareggio qualificazione contro lo Stoccarda, e in casa al Volksparkstadion non pensiamo che perderà. Andiamo con la Doppia Chance 1X che si trova @1.44 di quota massima.

Pronostici Calcio Schedina 28-30 luglio 2023: le sfide del weekend

Passiamo al weekend, continua il tour americano delle grandi squadre europee, e sabato sera (ore 23:00 italiane) va in scena un Clasico d’estate tra Real Madrid-Barcellona. Il Barca non ha giocato la prima sfida contro la Juve per problemi fisici che hanno colpito molti elementi della squadra che è tornata in campo contro l’Arsenal perdendo 3-5. Abbiamo già visto all’opera due volte il Real Madrid, con doppia vittoria dei Blancos, 3-2 in rimonta sul Milan e 2-0 contro lo United. Doppio Over negli ultimi 2 precedenti tra le due big spagnole (O/U 4-1 negli ultimi 5 precedenti). Andiamo con una partita da Over 2.5 reti in quota massima @1.48.

Chiudiamo con una partita della Serie A brasiliana, volando in Sudamerica, sempre sabato sera (ore 21:00 italiane) con Athlético Paranaense-Cruzeiro, sfida valida per la 17a giornata del campionato carioca che al momento vede l’Atletico PR al 5° posto con 26 punti dopo le ultime 2 vittorie, in corsa per la Libertadores, mentre il Cruzeiro è fermo a 22 punti e arriva da 1 pareggio ed 1 sconfitta. I padroni di casa hanno perso solo 1 volta sul loro campo (6-1-1 con 14 gol segnati e 7 subiti) e non sono mai stati sconfitti dagli avversari negli ultimi 3 precedenti. Consigliamo la Doppia Chance 1X @1.24 di quota massima.

Multipla quota @4.50

Viborg-Lyngby: GOL SI (1.70)

Amburgo-Schalke 04: 1X (1.44)

Real Madrid-Barcellona: OVER 2.5 (1.48)

Athlético Paranaense-Cruzeiro: 1X (1.24)