Pronostici Champions League 1-2 agosto 2023. Martedì e mercoledì il mese di agosto si apre con 12 partite valide per i ritorni del 2° turno preliminare per la qualificazione alla UEFA Champions League 2023-24. Vediamo tutte le partite che ci attendono con quote, statistiche, ultime notizie e consigli per le scommesse.

Pronostici Champions League 1-2 agosto 2023: le partite di martedì

Le partite di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League prendono il via martedì 1 agosto alle 19:30 con il rematch tra Panathinaikos-Dnipro: all’andata i greci si sono imposti in casa degli ucraini per 3-1 e non dovrebbero avere alcun problema a superare il turno.

Alle 20:00 il Bate Borisov ospita l’Aris, ma ai bielorussi servirà letteralmente un miracolo per passare il turno: all’andata, infatti, la formazione cipriota si è imposta con un tennistico 6-2. A parte questa sfida, non ci sono altri precedenti storici tra i due team.

In contemporanea, tutto in gioco tra Olimpija Ljubljana-Ludogorets, che all’andata non sono andati oltre l’1-1- Anche la partita di ritorno si presenta molto equilibrata, con un leggero vantaggio per gli sloveni, che potranno contare sul supporto del pubblico amico, anche se i bulgari hanno una buona tradizione nelle competizioni internazionali e le quote dei bookmakers premiano proprio gli ospiti.

Chiude il programma del martedì il match delle 20:30 tra Slovan Bratislava-Zrinjski. All’andata successo esterno di misura per gli slovacchi, che sono in vantaggio per 3-2 nel computo totale dei precedenti contro la formazione della Bosnia Erzegovina.

Pronostici Champions League 1-2 agosto 2023: le partite di mercoledì

Mercoledì alle 16:00 si gioca in Kazakistan sulla sfida tra Astana-Dinamo Zagabria. All’andata, terza vittoria su 3 precedenti per i croati, che si sono imposti per 4-0 ipotecando il passaggio al terzo turno preliminare.

Alle 18:00, invece, si prospetta una sfida spettacolare quella tra Qarabag-Rakow. All’andata, vittoria dei polacchi per 3-2, in quello che è stato il secondo scontro tra le due formazioni nell’anno solare 2023: nell’altro precedente 3-0 per il Rakow. Potremmo vedere Over 2.5 gol anche in questo match.

Il Molde proverà a ribaltare lo 0-1 rimediato in Finlandia all’andata contro l’HJK. Qui a differenza della partita discussa prima, potremmo vedere invece un Under 2,5 reti totali.

Si parte dall’1-1 dell’andata maturato in Svizzera tra Genk-Servette, con gli elvetici che si candidano al passaggio del turno visto che non perdono una partita da ben 14 incontri: l’ultimo KO risale ad aprile.

Tutto in gioco anche tra Hacken-Klaksvik: a parte lo 0-0 dell’andata non ci sono altri precedenti tra gli svedesi, che partono favoriti, e la formazione delle Isole Far Oer.

I moldavi dello Sheriff Tiraspol saranno di scena in Israele contro il Maccabi Haifa dopo l’1-0 ottenuto nel match di andata. Ovviamente, i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per ribaltare il punteggio.

Pronostico nettamente dalla parte del Copenaghen nel match contro gli islandesi del Breidablik. All’andata, successo per 2-0 dei danesi, che sono imbattuti contro questo avversario: 3 successi su altrettanti match.

Chiude il menu il ritorno tra Galatasaray-Zalgiris Kaunas. All’andata pareggio per 2-2, ma in casa i turchi non dovrebbero avere problemi a superare i lituani, anche se non dovrebbe ancora esserci Mauro Icardi, riscattato dal Paris Saint Germain e rientrato da pochi giorni dall’Argentina dopo i problemi di salute della moglie.

Programma completo UEFA Champions League

Panathinaikos (Gre)-Dnipro-1 (Ukr) (and. 3-1) 01.08. 19:30

BATE (Blr)-Aris (Cyp) (and. 2-6) 01.08. 20:00

O. Ljubljana (Slo)-Ludogorets (Bul) (and. 1-1) 01.08. 20:00

Slovan Bratislava (Svk)-Zrinjski (Bih) (and. 1-0) 01.08. 20:30

FC Astana (Kaz)-Din. Zagabria (Cro) (and. 0-4) 02.08. 16:00

Qarabag (Aze)-Rakow (Pol) (and. 2-3) 02.08. 18:00

Genk (Bel)-Servette (Sui) (and. 1-1) 02.08. 19:00

Hacken (Swe)-Klaksvik (Fai) (and. 0-0) 02.08. 19:00

M. Haifa (Isr)-S. Tiraspol (Mda) (and. 0-1) 02.08. 19:00

Molde (Nor)-HJK (Fin) (and. 0-1) 02.08. 19:00

FC Copenhagen (Den)-Breidablik (Ice) (and. 2-0) 02.08. 20:00

Galatasaray (Tur)-Zalgiris (Ltu) (and. 2-2) 02.08. 20:30