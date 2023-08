La prima giornata della stagione 2023-2024 di calcio italiano in Serie A, è in programma dal 19 al 21 agosto 2023. Quote e Pronostici Serie A: Napoli, Inter e Juventus favorite nella prima giornata in programma il 19-20-21 agosto. Scopri le quote offerte dai bookmaker per tutte le partite in programma.

Partite di Serie A in programma il 19 agosto

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono un esordio “morbido” per i campioni in carica del Napoli, nella trasferta di Frosinone. Il successo degli azzurri è offerto a quota 1.44 su Sisal e a quota 1.45 su Netbet. Tutto facile anche per l’Inter in casa contro il Monza, segno 1 offerto a quota 1.38.

Più combattute le altre due sfide in programma. Empoli-Verona, con il successo dei toscani offerto a quota 2.20, il pareggio giocato a 3.20, mentre la vittoria esterna offerta a 2.50, e nella partita tra Genoa-Fiorentina, con la vittoria esterna preferita a quota 2.20.

Calcio Italiano: i match di domenica 20 agosto 2023

Tutto facile per la Roma, nel suo esordio casalingo contro la Salernitana. Il successo della squadra della capitale è offerto a quota 1.40 e per la Juventus a Udine, la vittoria dei bianconeri è inserita nel tabellone quote a 1.80.

Più equilibrate le partite tra Sassuolo-Atalanta, con i bergamaschi favoriti per la vittoria a quota 2.20 e nella sfida tra Lecce-Lazio, con la vittoria dei salentini offerta a quota 31.0, il pareggio a 3.10, mentre la vittoria esterna della Lazio è pagata a quota 2.10 su Starcasinò e a quota 2.15 su Bullibet.

I posticipi della prima giornata di Serie A

Lunedì 21 agosto, sono in programma due posticipi della prima giornata di serie A, con il Torino favorito nel match casalingo contro il Cagliari, la vittoria interna è offerta a quota 1.70.

Anche il Milan è favorito dalle quote offerte dai bookmaker nella trasferta di Bologna. Segno 1 giocato a quota 3.40, stessa quota offerta per il pareggio, mentre la vittoria esterna dei rossoneri è giocata a quota 1.90.

