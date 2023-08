In questo fine settimana, riparte con la prima giornata di campionato, la nuova stagione di calcio inglese in Premier League. Quote e Pronostici Premier League: Burnely-Manchester City e le partite della prima giornata. Scopri i nostri pronostici gratuiti dedicati al calcio inglese e le quote offerte dai bookmaker.

Quote e Pronostici Premier League: Burnely-Manchester City

La partita inaugurale della nuova stagione di Premier League, si gioca venerdì 11 agosto e vede i campioni in carica del Manchester City, allenato dal tecnico Pep Guardiola, giocare in trasferta a Burnley.

Per i bookmaker, esordio facile per la squadra che ha vinto la Champions League la scorsa edizione, la vittoria esterna è offerta a quota 1.30 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio offerto a quota 6.50, la vittoria interna pagata 8 volte la posta giocata. Pronostico 1

Scommesse Premier League: le partite in programma il 12 agosto

Sono sei le partite in programma il 12 agosto. Le quote offerte dai bookmaker premiano facilmente il successo dell’Arsenal in casa contro il Nottingham Forest, segno 1 offerto a quota 1.20 e nel match tra Brighton e Luton, segno 1 offerto vincente a quota 1.30.

Favorito in casa anche il Newcastle contro l’Aston Villa, la vittoria interna è offerta a quota 1.75 su Bullibet e a quota 1.78 su Netbet. Pronostico 1

Più incerte le altre tre sfide in programma. Bournemouth-West Ham, vittoria interna proposta a quota 2.70, il pareggio a 3.40, la vittoria esterna a 2.55 Pronostico X2.

Everton-Fulham, successo casalingo bancato a quota 2.20, il pareggio offerto a 3.40, la vittoria esterna a 3.20. Pronostico 1X

Molto equilibrata anche la sfida tra Sheffield United-Crystal Palace, segno 1 pagato vincente 3 volte la posta giocata, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria esterna proposta a quota 2.30. Pronostico X2

Pronostici Calcio inglese: i match di domenica

Entrambe le partite in programma domenica, risultano molto incerte per quanto riguarda le quote offerte dai bookmaker. Brentford-Tottenham, vittoria casalinga pagata a quota 2.87, il pareggio giocato a 3.40, la vittoria esterna offerta a quota 2.44 su Netbet e a quota 2.47 su Sisal. Pronostico X2

Chelsea-Liverpool è sicuramente il big match della prima giornata di Premier League. Segno 1 offerto a quota 2.90, il pareggio a 3.40, la vittoria esterna proposta a quota 2.40. Pronostico 2