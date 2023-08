E’ tutto pronto per il via della nuova stagione di calcio nella Liga spagnola, che partirà con la prima giornata fissata dal 11 al 14 agosto 2023. Pronostici Liga: Getafe-Barcellona e tutti i match della prima giornata di campionato, scopri i nostri pronostici gratuiti per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Gli anticipi di venerdì 11 agosto

La Liga spagnola di calcio, prende il via ufficialmente il 11 agosto con due anticipi. Partita equilibrata in quota quella tra Almeira-Rayo Vallecano. Segno 1 bancato a quota 2.40, il pareggio offerto a 3.30, il colpo esterno a 2.60. Pronostico 1X

Siviglia favorito all’esordio contro il Valencia, la vittoria dei padroni di casa viene offerta a quota 1.95 sia su Sisal che su Bullibet.

Pronostico Atletico Bilbao-Real Madrid e le partite di sabato 12 agosto

Tutto facile nelle quote offerte dai bookmaker per la Real Sociedad contro il Girona, segno 1 bancato a quota 1.55. Più equilibrato il match tra Las Palmas-Maiorca, con la vittoria interna giocata a quota 2.40, il pareggio offerto a 2.87 e la vittoria esterna a 3.30. Pronostico 1X

Esordio più complicato per il Real Madrid in trasferta contro l’Atletico Bilbao. Segno 2 favorito a quota 2.10 su Starcasinò e a quota 2.12 su Netbet, il pareggio pagato a quota 3.50, il colpo esterno proposto a quota 3.40. Pronostico X2

Pronostici Liga: Getafe-Barcellona e tutti i match di domenica 13 agosto

Tutto facile per il Barcellona nell’esordio in casa del Getafe, la vittoria della squadra allenata dal tecnico Xavi, e giocata a quota 1.55. Pronostico 2

Segno 1 favorito anche nel match tra Villarreal e Real Betis, la vittoria casalinga giocata a quota 1.70. Più incerto invece il pronostico per Celta Vigo-Osasuna, con la vittoria interna giocata a quota 2.05 su Netbet e a quota 2.08 su Bullibet, il pareggio pagato a quota 3.20, il colpo esterno a 3.80. Pronostico 1X

I posticipi di Liga della prima giornata

La prima giornata di calcio nella Liga spagnola, termina lunedì 14 agosto con due posticipi. Tutto facile per l’Atletico Madrid in casa contro il Granada, segno 1 giocato a quota 1.30.

Più incerto l’incontro tra Cadice-Alaves. Vittoria casalinga giocata a quota 2.15 su Starcasinò e su Sisal, il pareggio pagato 3 volte la posta giocata, la vittoria esterna inserita nel tabellone quote a 3.80. Pronostico 1X

