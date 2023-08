Nel fine settimana prende il via con la prima giornata, la stagione 2023-2024 del campionato di calcio francese di Ligue 1. Pronostico PSG-Lorient e tutti gli incontri della prima giornata di Ligue 1 francese. Scopri i nostri pronostici gratuiti validi per le tue scommesse e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostico Nizza-Lilla anticipo di Ligue 1 del 11 agosto

La partita inaugurale della nuova stagione di Ligue 1 francese, si gioca tra Nizza e Lilla. Per i bookmaker partita molto incerta nelle quote. Segno 1 offerto vincente a quota 2.90 sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio giocato a 3.50, la vittoria esterna offerta a quota 2.40. Pronostico X2

Pronostico PSG-Lorient e Marsiglia-Reims

Sabato 12 agosto si giocano due partite di Ligue 1. Tutto facile nelle quote offerte dai bookmaker sia per il PSG in casa contro il Lorient, vittoria casalinga pagata a quota 1.20, che per il Marsiglia che ospita il Reims, segno 1 giocato vincente a quota 1.57.

Quote Ligue 1: i match di domenica 13 agosto

Sono sei le partite in programma domenica 13 agosto 2023. Lens favorito nella trasferta di Brest, segno 2 giocato vincente a quota 1.90, stessa quota offerta per il successo del Monaco a Clermont Foot e del Montpellier in casa contro il Le Havre.

Tutto facile secondo le quote offerte dai bookmaker per il Rennes in casa contro il Metz, segno 1 giocato a quota 1.40. Più equilibrate le altre due partite in programma. Pronostico 1

Nantes-Tolosa, vittoria dei padroni di casa giocata a quota 2.50, il pareggio offerto a 3.40, il colpo esterno proposto a 2.75. Pronostico 1X

Strasburgo-Lione, con il segno 1 giocato a quota 2.60 su Sisal e a quota 2.62 su Netbet, il pareggio proposto a quota 3.60, la vittoria esterna a quota 2.55. Pronostico X2

