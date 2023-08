I campioni in carica del Napoli, debuttano sabato 19 agosto 2023, alle ore 18.30, in trasferta a Frosinone, per la prima giornata di Serie A. Frosinone-Napoli, il pronostico le probabili formazioni e le quote offerte dai bookmaker per questo match di calcio.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

Il Frosinone torna in Serie A, dopo aver vinto la scorsa stagione il campionato cadetto di Serie B. Per la formazione laziale, un solo obbiettivo stagionale, centrare una salvezza non facile sulla carta.

Il nuovo Napoli, targato Rudi Garcia, dovrà cercare di centrare lo scudetto ottenuto lo scorso anno con in panchina Luciano Spalletti e cercare di fare meglio dei quarti di finale in Champions League, impresa non certo semplice da ripetere.

Le probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Frosinone (4-3-3):Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Harroui; Caso, Cuni, Baez. Allenatore: Di Francesco

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J.Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Le quote offerte dai bookmaker, premiamo ampiamente la vittoria esterna del Napoli. Segno 2 offerto vincente a quota 1.36 su Starcasinò e a quota 1.38 su Sisal, il pareggio offerto a quota 5.10, la vittoria interna del Frosinone paga 8 volte la posta giocata.

Frosinone-Napoli, il pronostico

La sola incognita per questo match, potrebbe essere il caldo e lo stato di forma delle due squadre alla prima partita di campionato. Il Napoli è ampiamente superiore come organico al Frosinone e pensiamo riesca a vincere in maniera agevole. Pronostico 2

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Frosinone-Napoli, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-2 / 1-3 / 0-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione