Domenica 20 agosto 2023, alle ore 20.45, allo stadio Via del Mare di Lecce, i padroni di casa salentini ospitano la Lazio, per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. Pronostico Lecce-Lazio, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Serie A del 20-08-2023.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

Il Lecce, allenato da Mister Roberto D’Aversa, riparte in questa nuova stagione di Serie A, con gli stessi obbiettivi della scorsa stagione, ovvero la salvezza.

La Lazio invece, dopo lo splendido secondo posto conquistato nello scorso campionato, che le è valso l’accesso alla fase a gironi di Champions League, quest’anno cercherà di confermare o migliorare le performance passate.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Rafia, Ramadani, Gonzalez, Almqvist, Strefezza, Banda. Allenatore: D’Aversa

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Romagnoli, Casale, Lazzari, Cataldi, Luis Alberto, Kamada, Immobile, Zaccagni, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

La Lazio parte favorita dai bookmaker per la vittoria di questa partita. Il segno 2 infatti è pagato vincente 2 volte la posta giocata, il pareggio offerto a quota 3.40, la vittoria interna del Lecce offerta a quota 3.80 su Bullibet e a quota 3.85 su Netbet.

Pronostico Lecce-Lazio

Partita non semplice da pronosticare questa tra Lecce e Lazio. I salentini in casa sono sempre una formazione tosta da affrontare, e calcolando il caldo e la prima giornata tutto può succedere. Ma la Lazio rimane comunque la nostra squadra favorita per il successo finale. Pronostico X2 a quota 1.22 su Starcasinò e a quota 1.24 su Sisal

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Lecce-Lazio, vi consigliamo queste tre possibilità: 0-1 / 1-1 / 1-2

