Lunedì 21 agosto, alle ore 20.45, allo stadio Olimpico, è in programma il posticipo del primo turno del campionato di calcio in Serie A, tra i padroni di casa del Torino che ospitano il Cagliari. Torino-Cagliari Serie A, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

Il Torino, dopo il decimo posto conquistato nello scorso campionato, riparte la nuova stagione con tanto entusiasmo e con l’obbiettivo di centrare un posto nella prossima Europa Conference League.

Il Cagliari, allenato dal tecnico Claudio Ranieri, dopo il rocambolesco salto in Serie A, ottenuto lo scorso campionato nei minuti di recupero, nello spareggio per la promozione sul campo del Bari, in questo campionato ha come target una salvezza tranquilla.

Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

TORINO(3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda, Vlasic, Radonjic, Sanabria. All. Juric

CAGLIARI(4-4-2): Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Augello, Nandez, Makpumbou, Sulemana, Jankto, Shomourodov, Pavoletti. All. Ranieri

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Per i bookmaker è il Torino la squadra con maggiori possibilità di vittoria. Segno 1 offerto vincente a quota 1.70 sia su Sisal che su Netbet, il pareggio giocato a quota 3.75, il colpo esterno dei sardi paga 5 volte la posta giocata.

Torino-Cagliari Serie A, pronostico gratuito

Il Torino come rosa è favorito in questo match della prima giornata di campionato, ma tutto dipenderà da lo stato di forma delle due squadre e attenzione anche al caldo che può influire molto. Pronostico 1

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Torino-Cagliari, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-o / 2-0 / 2-1

