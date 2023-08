Per la partita di andata, delle finali valide per l’accesso al tabellone principale dell’edizione 2023-2024 di Champions League, domani 22 agosto è in programma il match tra i Rangers Glasgow che ospitano il PSV Eindhoven. Rangers-PSV, pronostico gratuito, quote scommesse e risultato esatto per questo match di Champions League del 22/08/2023.

Lo stato di forma delle due formazioni prima della partita

La squadra di casa dei Rangers di Glasgow, allenati da Mister Michael Beale, hanno superato in semifinale la formazione svizzera del Servette, vincendo la partita di andata giocata in casa per 2 a 1 e pareggiando la sfida giocata in Svizzera per 1 a 1.

La formazione ospite del PSV Eindhoven, ha avuto la meglio in semifinale dello Strum Gratz, vincendo agevolmente sia il match di andata giocato in Olanda per 4 a 1, che la partita in trasferta disputata sul campo dello Strum Gratz per 3 a 1.

Le probabili formazioni di Rangers-PSV

Rangers (4-3-3): Butland, Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic, Cifuentes, Jack, Raskin, Sima, Cantwell, Danilo. Allenatore: Beale

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Sambo, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Sangare, Veerman, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lang Allenatore: Bosz

Le quote offerte dai bookmaker per questo match

Partita estremamente equilibrata secondo le quote offerte dai bookmaker. Segno 1 offerto vincente a quota 2.70 sia su Netbet che su Sisal, il pareggio bancato a quota 3.40, il colpo esterno del PSV offerto a quota 2.40.

Rangers-PSV, pronostico gratuito

Partita molto complessa da pronosticare quella tra Rangers-PSV. La squadra di casa in casa è una formazione molto temibile e potrà contare sul calore del proprio pubblico.

Il PSV è una squadra abituata però a giocare partite di Champions League e a disputare ottime partite anche su campi difficile. Pronostico GOL SI a quota 1.60 su Sisal e a quota 1.62 su Starcasinò

Probabile Risultato Esatto del match

Se siete interessati nelle vostre scommesse sportive, al possibile risultato esatto di Rangers-PSV, vi consigliamo queste tre possibilità: 1-1 / 2-1 / 2-2

